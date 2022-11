Hành động gấp rút của châu Âu trước lệnh cấm nhập các sản phẩm từ dầu thô Nga

Một nhà máy lọc dầu ở vùng Irkutsk, Nga.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm từ dầu thô Nga vào ngày 5/2/2023, bao gồm cả dầu diesel, nhiên liệu mà EU phụ thuộc nhiều nhất. Lệnh cấm nhập khẩu dầu thô Nga sẽ có hiệu lực trước đó, vào tháng 12/2022.

Dầu diesel Nga được chuyển đến các kho dự trữ ở vùng Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) với mức 215.000 thùng/ngày, từ ngày 1/11 - 12/11, tăng 126% so với cùng kỳ tháng 10 - Pamela Munger, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty phân tích Vortexa, nói.

Do EU chưa thể tìm được nguồn cung cấp khả dĩ hơn, dầu dieseal nhập khẩu từ Nga trong tháng 11 đã tăng lên mức 44% so với tổng lượng nhập khẩu của châu lục, so với mức 39% của tháng 10, các dữ liệu cho biết.

Mặc dù châu Âu đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu Nga kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, Nga vẫn là nhà xuất khẩu diesel lớn nhất cho châu lục.

"EU cần các đối tác cung cấp một lượng lớn dầu diesel để thay thế lượng nhập khẩu từ Nga. Các đối tác tiềm năng gồm Mỹ, các nước Trung Đông và Ấn Độ", Eugene Lindell, nhà phân tích thị trường sản phẩm và lọc dầu tại FGE, nói.

Theo các chuyên gia, EU sắp tới sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm từ dầu thô từ Nga như dầu diesel, nhưng lệnh cấm vẫn có lỗ hổng. Đó là dầu Nga xuất sang nước thứ ba, được phân tách thành các sản phẩm khác nhau không nằm trong phạm vi lệnh trừng phạt.

Nói cách khác, dầu thô Nga có thể được chuyển tới các nhà máy lọc dầu ở nước thứ ba, tạo ra dầu diesel hay nhiên liệu máy bay, sau đó có thể được cung cấp ngược trở lại cho EU.

"Dầu diesel xuất từ nhà máy lọc dầu Ấn Độ, sử dụng dầu thô Nga, vẫn được coi là dầu diesel Ấn Độ", giám đốc điều hành của công ty dầu khí Shell, Ben van Beurden nói. "Vấn đề sẽ chỉ là thay thế đối tác nhập khẩu".

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-ong-gap-rut-cua-chau-au-truoc-lenh-cam-nhap-cac-san-pham-tu-dau-tho-nga-a581636.html