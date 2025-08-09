Cứu bé trai bị vùi trong hố cát ở Côn Đảo, tài xế taxi được khen

Chiều 9-8, UBND đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức khen thưởng tài xế taxi Lê Văn Tí Hon (khu dân cư số 2) vì đã kịp thời cứu bé trai bị vùi trong hố cát xảy ra vào ngày 6-8 vừa qua.

Như PLO thông tin, chiều 6-8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân (khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo), bé trai tên L.V.H (11 tuổi) cùng 3 bạn chơi ở gần hố cát lớn, sâu khoảng 1m.

Trong lúc chơi đùa, H. chui vào trong hố cát thì bờ cát phía trên (cát ướt và nặng do cơn mưa trước đó) bất ngờ đổ sập, vùi lấp. Thấy bạn bị cát vùi, ba em còn lại đã chạy vội đi tìm người lớn kêu cứu.

Lúc này, anh Tí Hon đậu xe taxi gần đó nghe tiếng kêu cứu, vội lao tới, hợp sức cùng hai du khách dùng hai tay để bới cát lên cứu cháu H.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo trao khen thưởng cho anh Lê Văn Tí Hon vì cùng 2 du khách dùng tay đào cứu bé trai bị vùi trong hố cát ở Côn Đảo. Ảnh: LÝ HUYỀN

Trong khoảng 15 phút, anh Tí Hon đã nắm được tay cháu bé kéo dần ra. Nhờ hành động kịp thời của anh Tí Hon và hai du khách, bé trai chỉ bị trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tại buổi trao thưởng, anh Lê Văn Tí Hon, chia sẻ: “Lúc nghe tiếng hô bé bị cát vùi mình rất hoảng, nhảy xuống hố bới, cào kiếm bé. Vừa bới cát mình vừa kêu mấy bé kêu người phụ và anh khách du lịch cùng phối hợp nhau... Lúc lôi bé lên được, mình rất là mừng, mừng là bé không có sao, không có chuyện gì xảy ra cho bé".

Theo anh Lê Văn Tí Hon, qua việc này cũng mong các bậc phụ huynh chú ý tới các em hơn bởi mùa mưa, ở Côn Đảo cát rất dễ sụt lở.

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi tại buổi khen thưởng của UBND đặc khu Côn Đảo. Ảnh: LH

Anh Tí Hon quê An Giang, cùng gia đình ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề lái taxi. Đoạn clip anh Hon cùng hai du khách dùng tay đào cát cứu cháu H. được nữ du khách quay lại, chia sẻ lên mạng xã hội. Clip đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ và lời khen của mọi người dành cho anh Tí Hon và các du khách đã hợp sức cứu bé trai...

Tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo biểu dương tinh thần trách nhiệm, nhân ái của anh Lê Văn Tí Hon về tinh thần vì cộng đồng.