Tổng thống Ukraine bác khả năng đổi lãnh thổ sau tuyên bố của Tổng thống Trump

PravdaUkraine hôm nay (9/8, giờ Hà Nội) dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và các đối tác thúc đẩy một "nền hòa bình xứng đáng" ở Ukraine, đồng thời nhận định Nga là bên phải chấm dứt xung đột trước, bởi Moscow "đã khai mào và kéo dài" cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GettyImages

Ông Zelensky cho hay, Kiev muốn thúc đẩy hòa bình, nhưng loại trừ khả năng trao lãnh thổ cho Nga. "Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ Ukraine đã có trong Hiến pháp Ukraine. Không ai được đi chệch khỏi định hướng đó. Người dân Ukraine không trao đổi đất đai của họ", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, theo New York Times, Tổng thống Ukraine cũng nêu rõ, "bất cứ quyết định nào được đưa ra chống lại Ukraine và bất cứ quyết định nào được đưa ra (về Ukraine) mà không có sự tham gia của Ukraine là những quyết định chống lại hòa bình. Chúng sẽ không hiệu quả".

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 9/8 (giờ Hà Nội) xác nhận ông sẽ gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại tiểu bang Alaska của Mỹ để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột Ukraine.

Trong tuyên bố, ông Trump tiết lộ, một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ". "Chúng ta sẽ lấy lại một số và chúng ta sẽ trao đổi một số. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về điều đó sau", ông Trump nêu.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Sau hơn 3 năm xung đột, Nga duy trì đà tiến công dọc tiền tuyến ở Ukraine và hiện kiểm soát khoảng 80% diện tích 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố sáp nhập là Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, theo dữ liệu của ISW.

Trong một cuộc thăm dò dư luận mới được tổ chức ở Ukraine, khoảng 38% người dân được hỏi cho rằng việc nhượng bộ đất đai để chấm dứt xung đột với Nga là điều chấp nhận được, tăng so với chỉ 10% cách đây khoảng hai năm.