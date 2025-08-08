Tập đoàn Rostec tiết lộ 'át chủ bài' của quân đội Nga

Tập đoàn quốc phòng Rostec tiết lộ, một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga chính là tên lửa Iskander - loại vũ khí đã được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Rostec lưu ý rằng, việc sử dụng tên lửa tác chiến - chiến thuật giúp lực lượng Nga phá huỷ các mục tiêu quân sự của đối phương vô cùng hiệu quả. Tùy thuộc vào từng mục tiêu và nhiệm vụ, tên lửa có thể được trang bị đầu đạn nổ hoặc đạn chùm. Phương pháp này tạo ra hiệu ứng tiêu diệt đa phương thức.

Trong nhiều trường hợp, các mục tiêu bị Iskander tấn công gần như không thể khôi phục.

Theo đánh giá từ Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga, Ukraine gần như không thể đánh chặn Iskander vì việc đánh chặn tên lửa là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với các hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine.

"Iskander bay theo quỹ đạo không thể đoán trước và tên lửa phòng không đơn giản không đủ khả năng bắt kịp nó", thông tin của Rostec nêu rõ.

Iskander là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác với tầm bắn 500 km. Hệ thống đẩy nhiên liệu rắn cho phép phóng nhanh từ các bệ di động, giảm nguy cơ bị phát hiện. Tên lửa mang đầu đạn nặng từ 480 đến 700 kg, có thể cấu hình với đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn chùm hoặc đầu đạn hạt nhân. Về mặt chiến lược, khả năng cơ động và tốc độ của Iskander-M đạt Mach 6 -7, làm phức tạp việc đánh chặn của các hệ thống như Patriot hoặc S-300.

Trong khi đó, biến thể tên lửa hành trình Iskander-K, với đường bay ở độ cao thấp, có thể tránh được các hệ thống phòng không một cách rất hiệu quả.