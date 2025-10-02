Hàng loạt máy bay không người lái lạ xuất hiện trên các địa điểm trọng yếu ở Đức

Theo Der Spiegel, máy bay không người lái đã bay qua các nhà máy điện, một phòng khám của trường đại học, cơ sở quân sự và trụ sở hành chính bang Schleswig-Holstein.

Cụ thể, ngày 25/9, hai UAV cỡ nhỏ được phát hiện bay qua xưởng đóng tàu hải quân ThyssenKrupp. Sau đó, chúng được nhìn thấy bay qua phòng khám đại học, nhà máy điện ven biển và Kênh đào Kiel (còn được gọi là Nord-Ostsee-Kanal).

Cùng ngày, một số máy bay không người lái khác đã được phát hiện bay trên tòa nhà hành chính của bang Schleswig-Holstein cũng như nhà máy lọc dầu Heide, một cơ sở quan trọng cung cấp nhiên liệu cho sân bay Hamburg.

Hoạt động tương tự cũng được báo cáo trên một căn cứ của lực lượng vũ trang Đức ở Sanitz và trụ sở chỉ huy hải quân ở Rostock.

Vào ngày 29/9, Cảnh sát Đức phát hiện máy bay không người lái gần cảng biển Rostock. Theo nhà chức trách, chúng là những chiếc quadcopter lớn, nặng hơn 2,5 kg.

Hiện vẫn chưa rõ chủ thể đứng sau các chuyến bay này. Tuy nhiên, các nhà chức trách nhận thấy sự việc có nhiều điểm tương đồng với loạt vụ UAV làm gián đoạn sân bay ở Đan Mạch gần đây.

Trước diễn biến trên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia đang gia tăng", đồng thời thông báo thành lập trung tâm chống UAV. Quốc hội Đức (Bundestag) cũng đang xem xét dự luật cho phép quân đội bắn hạ máy bay không người lái khả nghi bên ngoài các cơ sở quân sự.