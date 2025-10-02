Hải quân Pháp đột kích tàu chở dầu nghi được dùng để phóng UAV vào châu Âu

Tàu chở dầu Boracay hiện đang bị giữ lại ở khu vực ngoài khơi phía tây nước Pháp. Ảnh: AFP.

Con tàu bị chặn giữ có tên Boracay, treo cờ Benin, nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) vì bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Theo các dữ liệu hàng hải công khai, Boracay đã neo ngoài khơi Đan Mạch từ ngày 22 đến 25/9.

Kể từ ngày 22/9, nhiều UAV bí ẩn đã bay qua lãnh thổ Đan Mạch, bao gồm cả trên các cơ sở quân sự. Vụ việc đã khiến một số sân bay phải tạm đóng cửa và chính phủ ban hành lệnh cấm toàn bộ hoạt động UAV dân sự.

Tàu Boracay bị lực lượng hải quân Pháp chặn lại vào ngày 28/9 và được đưa đến khu vực ngoài khơi phía tây Pháp để phục vụ điều tra.

Hôm 1/10, các binh sĩ Pháp được nhìn thấy đột kích tàu Boracay. Một nguồn tin chính phủ khác cũng xác nhận hải quân đang kiểm tra tàu. Boracay bị chặn giữ sau khi rời cảng St. Petersburg của Nga vào ngày 20/9 và đang trên đường tới Ấn Độ. Con tàu chở theo 750.000 thùng dầu.

Cũng trong ngày 1/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này đang kiểm tra tàu vì “các hành vi vi phạm nghiêm trọng”.

“Có những vi phạm rất nghiêm trọng do thủy thủ đoàn thực hiện, đủ cơ sở cho tiến trình tố tụng tư pháp hiện nay”, ông Macron nói với báo giới tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo EU ở Copenhagen (Đan Mạch).

Châu Âu gần đây cáo buộc Nga bắt đầu sử dụng các tàu chở dầu để làm bệ phóng UAV, gây gián đoạn hàng không trong khu vực. Khi được hỏi về giả thuyết đó, ông Macron nhấn mạnh Pháp “sẽ hết sức thận trọng”.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về việc tàu chở dầu Boracay bị Pháp chặn giữ.