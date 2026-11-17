Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Ảnh do KCNA đăng tải hôm 17/11.

Trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Trump – người từng có ba cuộc gặp với ông Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên – không loại trừ khả năng tái ngộ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Chúng tôi cũng có thể gặp ông Kim Jong Un, như vậy sẽ rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết việc ông Kim có tham gia chuyến đi hay không là “tùy thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình” của Trung Quốc.

Cùng thời điểm ông Trump đưa ra phát biểu trên, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim cùng gia đình và các quan chức đảng đã đến thăm một khu du lịch gần biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai.

Những bức ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy ông Kim ngồi trên một chiếc ghế bọc da, đeo kính râm, tay cầm điếu thuốc và nở nụ cười. Phía sau ông là phu nhân Ri Sol Ju. Khung cảnh được cho là tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Một bức ảnh khác ghi lại cảnh cô con gái nhỏ Ju Ae của ông Kim đang trượt tuyết xuống dốc trong bộ trang phục màu trắng nhưng không đội mũ bảo hiểm. Cơ quan tình báo Hàn Quốc từng nhận định Ju Ae đang được định hướng để trở thành người kế nhiệm cha mình.

Bức ảnh này được chụp vào khoảng ngày 15-16 tháng 11 năm 2026 và được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) công bố vào ngày 17/11, cho thấy con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng trên núi Pukpho-tae. Ảnh: KCNA

Thành phố Samjiyon nằm gần biên giới Trung Quốc và không xa núi Paektu – địa danh được người Triều Tiên xem là nơi sinh thiêng liêng của cố lãnh đạo Kim Jong Il, cha của ông Kim Jong Un.

Trong chuyến thị sát khu nghỉ dưỡng, bao gồm các trung tâm trượt tuyết và khách sạn, ông Kim bày tỏ “rất hài lòng”, cho rằng tất cả công trình đều “thực sự hoàn hảo” nhờ được xây dựng một cách tỉ mỉ, KCNA đưa tin.

“Càng quan sát, ông càng cảm thấy ngưỡng mộ trước khung cảnh ngoạn mục gợi nhớ đến một thị trấn giữa rừng xanh”, hãng thông tấn Triều Tiên cho biết.

Dù chuyến thăm của ông Kim diễn ra gần Trung Quốc – quốc gia đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam nước này – các chuyên gia cho rằng khó có khả năng động thái trên nhằm phát đi tín hiệu về kế hoạch tham dự hội nghị của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Khoảng cách đường bay giữa hai thành phố lên tới hơn 2.500 km.

“Bản tin của KCNA không chứa bất kỳ thông điệp nào hướng tới Mỹ và cũng không có dấu hiệu cho thấy công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp đang được tiến hành”, Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc bình luận.

“Do đó, chuyến thăm của ông Kim khó có thể được xem là động thái chuẩn bị cho bất kỳ cuộc gặp nào giữa Triều Tiên và Mỹ trong tuần này”, ông Hong nhận định.