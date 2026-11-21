Chỉ bằng cách dán đè một chữ cái trên biển số, chiếc ô tô mang biển số của phương tiện khác và liên tiếp bị camera ghi nhận vi phạm. Tuy nhiên, từ phản ánh của chủ xe bị nhận phạt nguội oan, lực lượng CSGT đã lần ra phương tiện có dấu hiệu làm giả biển số.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh, hồi 23h29 ngày 24/10/2026, hệ thống camera giám sát tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh ghi nhận một ô tô có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Đến 1h36 ngày 3/11/2026, cũng tại tuyến đường này, hệ thống tiếp tục ghi nhận một phương tiện mang biển số tương tự vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Sau đó, chủ phương tiện mang biển số 51P-119.xx nhận được thông báo phạt nguội. Tuy nhiên, qua kiểm tra, người này phát hiện phương tiện vi phạm không phải xe của mình nên đã chủ động liên hệ Phòng CSGT để phản ánh, đề nghị xác minh.

Từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tiến hành rà soát dữ liệu camera, đối chiếu đặc điểm phương tiện và tổ chức truy tìm chiếc ô tô nghi vấn.

Đến chiều 20/11/2026, lực lượng CSGT phát hiện, dừng kiểm tra chiếc ô tô đang lưu thông tại phường Bắc Giang. Đáng chú ý, phương tiện vẫn sử dụng biển số 51P-119.xx như trong dữ liệu camera ghi nhận.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là N.Đ.H., trú tại xã Tân Dĩnh, TP Bắc Ninh. Biển số thực tế của chiếc xe là 51S-119.xx, nhưng người này đã dùng vật liệu dán đè lên chữ S để biến thành chữ P.

Như vậy, chiếc ô tô đã sử dụng biển số có một ký tự khác với biển số đăng ký thực tế, khiến chủ phương tiện mang biển số 51P-119.xx bị liên đới nhận thông báo phạt nguội.

Ngoài hành vi sử dụng biển số bị dán, sửa làm thay đổi chữ, số, người điều khiển phương tiện còn không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

Một chủ xe bất ngờ nhận phạt nguội dù không vi phạm. Từ phản ánh này, CSGT phát hiện chiếc ô tô dùng miếng decal biến chữ S thành chữ P trên biển số. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô gắn biển số bị che lấp, làm thay đổi chữ, số có thể bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, mức phạt đối với người điều khiển ô tô là 400.000-600.000 đồng mỗi lần. Với 2 lần vi phạm được ghi nhận, tổng mức phạt là 800.000-1,2 triệu đồng.

Như vậy, riêng 3 hành vi nêu trên, người điều khiển phương tiện có thể đối diện tổng mức phạt từ 20,8-27,2 triệu đồng, chưa bao gồm hành vi không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Từ vụ việc, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân không tự ý che lấp, dán hoặc sửa chữa làm thay đổi chữ, số trên biển kiểm soát phương tiện. Khi nhận được thông báo phạt nguội nhưng phát hiện dấu hiệu phương tiện vi phạm không phải xe của mình, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan CSGT để được kiểm tra, xác minh và giải quyết.