Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin kế hoạch tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo quân đội được quyết định tại phiên họp thứ hai của Quân ủy Trung ương khóa 9 do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì ngày 29/8.

Theo đó, ông No Kwang-chol bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời bị giáng chức trong ban lãnh đạo đảng cầm quyền, xuống vị trí Phó trưởng ban thứ nhất Ban Công nghiệp Quân giới thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Song-gi, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Đại tướng No Kwang-chol trở thành người đứng đầu Bộ Quốc phòng hồi tháng 10/2024. Ông từng giữ chức vụ này khoảng 18 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol. Ảnh: KCNA

Ông No thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế vào năm 2018 khi chào kiểu nhà binh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc tiếp xúc tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore. Ông cũng là người ký thông qua thỏa thuận quốc phòng liên Triều tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng năm 2018.

Một quan chức cấp cao khác là cố vấn quốc phòng Pak Jong-chon được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và trở thành thành viên Bộ Chính trị. Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương là chức vụ quan trọng, chịu trách nhiệm giám sát các chính sách quân sự của Triều Tiên. Ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch cơ quan này.

Triều Tiên cũng công bố một số quyết định thăng chức khác. "Cuộc họp đã thảo luận loạt kế hoạch tái cơ cấu bộ máy nhằm cải thiện và phát triển toàn diện công tác quốc phòng trong tương lai", KCNA cho biết.

Đợt xáo trộn nhân sự lãnh đạo diễn ra không lâu sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung thường niên.

Các cuộc tập trận này thường xuyên bị Bình Nhưỡng lên án là hoạt động chuẩn bị cho cuộc xâm lược Triều Tiên. Năm nay, tập trận gây nhiều chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị rút ngắn thời gian diễn tập.

Ông Trump cho rằng những hoạt động như vậy khiêu khích Triều Tiên, đồng thời chỉ trích Hàn Quốc vì không ủng hộ cuộc chiến của ông nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ cũng dành lời khen cho lãnh đạo Kim Jong-un, người mà ông đã gặp hai lần trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng gặp trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay, có thể vào tháng 11 khi ông công du châu Á và dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.