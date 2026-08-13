Hàn Quốc đáp trả chỉ trích của Triều Tiên về tàu ngầm hạt nhân

Trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 13/8, khi được hỏi về việc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon nhấn mạnh: “Việc Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm đối phó với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên, do Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân và tăng cường năng lực hạt nhân, tên lửa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon. Ảnh: Yonhap

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định: “Tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc sẽ đưa vào sử dụng hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Kế hoạch cơ bản về đóng tàu ngầm hạt nhân được Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 5 cũng nêu rõ việc tuân thủ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Với tư cách là một quốc gia đi đầu trong việc tuân thủ NPT, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)”.

Trước đó, ngày 12/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải bài viết của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chang Kom-chol. Trong bài viết, ông Chang cho rằng “việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là nhằm sản xuất chất phóng xạ và hạt nhân hóa vũ trang”, đồng thời chỉ trích “động thái này sẽ gây hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.