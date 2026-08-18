Ông Trump chỉ trích Hàn Quốc, ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 17/8, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đáp lại những lời đề nghị của ông sau khi ông ra lệnh cho quân đội Mỹ giảm bớt các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Theo ông Trump, luôn đối xử rất tôn trọng ông.

Ảnh chụp chung với ông Kim vào năm 2019 do ông Trump đăng tải - Ảnh: DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL

Tổng thống Mỹ sau đó đã chuyển sang chỉ trích đồng minh Hàn Quốc, cho rằng Hàn Quốc đã được Mỹ bảo vệ trong rất nhiều năm. Mỹ và Hàn Quốc là đồng minh thân cận, với hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ răn đe trước mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Ông Trump tái khẳng định sự không hài lòng với Hàn Quốc vì Seul không tham gia cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Theo ông, Washington có binh sĩ tại Hàn Quốc để bảo vệ nước này trước Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc lại không hỗ trợ Mỹ trong điều mà ông gọi là “một chiến dịch quân sự rất dễ dàng” ở Iran.

Hôm qua, ông Trăm thông báo đã yêu cầu quân đội Mỹ giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông viện dẫn mối quan hệ “rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém, vừa gửi tín hiệu thù địch không cần thiết tới Triều Tiên.