2 năm giao tranh với Israel, Hamas còn mạnh đến mức nào?

Thành phố Gaza (Dải Gaza) bị Israel ném bom dữ dội (ảnh: Anadolu)

Israel chưa thể đánh bại hoàn toàn Hamas

2 năm kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza (7/10/2023), giới quan sát cho rằng, Hamas đã suy yếu đáng kể, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại. Trong khi đó, quân đội Israel vẫn duy trì ưu thế vượt trội về lực lượng và vũ khí.

“Hamas đã chịu nhiều thất bại về mặt quân sự, nhưng vẫn có khả năng tập hợp lại và duy trì quyền chỉ huy, kiểm soát ở Dải Gaza”, Marina Miron – chuyên gia nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College (Anh) – nói với DW.

Theo DW, trước ngày 7/10/2023, Hamas được cho là có khoảng 25.000 – 30.000 tay súng. Trong 2 năm qua, các nguồn tin an ninh Israel tuyên bố, quân đội nước này đã triệt hạ 17.000 – 23.000 thành viên Hamas.

Giới quan sát cho rằng, con số thực tế về thương vong của Hamas thấp hơn đáng kể.

Tháng 10/2024, Dữ liệu về Địa điểm và Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED), tổ chức có trụ sở tại Mỹ, dẫn nguồn từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay, khoảng 8.500 “tay súng đối phương” đã bị triệt hạ.

Con số này bao gồm cả các tay súng từ những nhóm vũ trang khác và thành viên Hamas nhưng không tham chiến, theo ACLED.

Nguồn dữ liệu mật khác của Israel, do The Guardian (báo Anh) đăng tải, cho thấy, tính đến tháng 5/2025, chỉ có khoảng 8.900 thành viên của Hamas hoặc của nhóm Jihad Hồi giáo (đồng minh của Hamas) được xác định là đã chết hoặc “có thể đã chết”.

Điều này có nghĩa là khoảng 80% trong số hơn 66.000 người thiệt mạng do cuộc xung đột Israel – Hamas ở Dải Gaza là thường dân, theo DW.

Xe tăng, phương tiện bọc thép Israel tham gia chiến sự ở Gaza (ảnh: Getty)

Những tay súng Hamas mới

Theo ACLED, trong 2 năm giao tranh với Israel, Hamas đã liên tục tuyển mộ thêm thành viên.

Đầu năm 2025, Reuters dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ cho hay, Hamas có thể đã tuyển thêm 10.000 – 15.000 thành viên mới.

“Có những dấu hiệu, bao gồm cả trên mạng xã hội, cho thấy ngày càng có nhiều thanh niên Palestine gia nhập Lữ đoàn al-Qassam của Hamas và thực hiện các vụ tấn công kiểu du kích”, Leila Seurat – chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Ả Rập tại Pháp – nhận định.

Giới quan sát cho rằng, sau 2 năm xung đột, cả Hamas và Israel đều đang phóng đại sức mạnh của Hamas. Điều này mang lại lợi ích cho hai bên. Đối với Hamas, nhóm này muốn phô trương thanh thế trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Đối với Israel, việc mô tả Hamas như một đối thủ đáng gờm là “cái cớ” để tiếp tục không kích Dải Gaza và “trục xuất người Palestine”.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, trong chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, Israel đã triệt hạ hầu hết thủ lĩnh cấp cao và giàu kinh nghiệm của Hamas. Trong đó, có những cái tên như: Marwan Issa (chỉ huy Lữ đoàn al-Qassam), Yahya Sinwar (lãnh đạo tối cao của Hamas ở Dải Gaza) và Ismail Haniyeh (thủ lĩnh chính trị tối cao của Hamas).

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza (ảnh: TASS)

Chiến thuật du kích của Hamas

Trong 2 năm qua, Hamas đã thay đổi chiến thuật tác chiến ở Dải Gaza. Theo ACLED, lực lượng này giờ hoạt động theo kiểu phi tập trung và ngày càng dựa dẫm vào chiến thuật du kích, đánh nhanh, rút gọn và phục kích bằng chất nổ.

Số lượng các vụ phóng rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel đã giảm đáng kể. Giới chức Israel tuyên bố, phần lớn kho vũ khí hạng nặng của Hamas đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, trong tháng 9/2025, Hamas vẫn có thể phóng 2 quả rocket về phía Israel. Trước đó một tháng, Hamas còn tổ chức một vụ tấn công ở thành phố Khan Younis và tìm cách bắt giữ binh sĩ Israel.

Ở những khu vực mà Israel tuyên bố đã “dọn sạch”, các nhóm nhỏ của Hamas thường xuyên xuất hiện trở lại. Nhiều khả năng một số đường hầm của lực lượng này, vốn cho phép thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ và che giấu con tin Israel, vẫn tồn tại, theo DW.

Ưu tiên sống còn

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, một cựu thành viên cấp cao của Hamas nói với BBC News (báo Anh) rằng, Hamas đã mất quyền kiểm soát gần như toàn bộ Dải Gaza.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, trong cuộc đối đầu không cân sức với Israel, Hamas đang ưu tiên bảo toàn lực lượng hơn là kiểm soát lãnh thổ.

“Hamas đặt sự sống còn lên trên khả năng đối đầu trực diện. Điều này phù hợp với quan điểm của nhóm này rằng, việc trụ vững đã là một hình thức chiến thắng”, ACLED nhận định.