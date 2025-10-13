Hamas và Israel nói sẽ không dự thượng đỉnh ở Ai Cập hay ký thỏa thuận hòa bình

Hãng Al-Arabiya ngày 12-10 dẫn lời phát ngôn viên Hamas - ông Husam Badran cho biết rằng nhóm này sẽ không tham dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra tại Ai Cập vào ngày 13-10.

Ông Badran cũng bày tỏ quan ngại về một số điều khoản trong thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đồng thời nhấn mạnh rằng “mọi luận điệu về việc trục xuất người Palestine - dù là thành viên Hamas hay không - khỏi quê hương của họ đều vô lý và phi thực tế”.

“Hamas sẽ không tham gia lễ ký. Có mặt sẽ chỉ có các bên trung gian, cùng quan chức Mỹ và Israel” - ông Badran nói.

Người dân Gaza trở lại khu nhà bị tàn phá ở TP Khan Younis (Dải Gaza) hôm 12-10. Ảnh: Abed Rahim Khatib/Anadolu

Trong khi đó về phía Israel, bà Shosh Bedrosian - phát ngôn viên của Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu - thì xác nhận rằng sẽ “không có quan chức Israel nào tham dự hội nghị”.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 13-10, trước khi sang Ai Cập dự lễ ký kết.

Trước đó, hôm 9-10, Israel và Hamas đã tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ ngày 7-10-2023, sau khi đạt đồng thuận giai đoạn 1 của thoả thuận hòa bình 20 điểm do ông Trump đề xuất.

Thỏa thuận này đặt mục tiêu trao trả toàn bộ 48 con tin Israel - gồm cả người sống và thi thể những người đã thiệt mạng - còn bị Hamas giam giữ tại Gaza. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine bị kết án chung thân và 1.700 người Gaza bị bắt giữ từ năm 2023.

Kế hoạch cũng yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút quân dần khỏi một số khu vực ở Gaza, tiến tới rút toàn bộ lực lượng. Hôm 10-10, quân đội Israel cho biết các đơn vị đã bắt đầu rút khỏi một số vị trí.

Ngoài ra, kế hoạch hoà bình 20 điểm do Washington khởi xướng còn đề xuất thành lập cơ quan quản lý quốc tế tạm thời tại Gaza, với điều kiện Hamas phải giải giáp và không tham gia điều hành. Mục tiêu là biến khu vực này thành “vùng phi cực đoan, không còn khủng bố”.