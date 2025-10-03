Hạ tầng năng lượng bị Ukraine tấn công, Nga tăng nhập khẩu xăng từ châu Á

Người dân đổ xăng ở thủ đô Moscow, Nga vào tháng trước. Ảnh: EPA

Theo số liệu từ Seala – cơ quan phân tích thị trường năng lượng Nga, Moscow đang mất gần 40% công suất lọc dầu trên toàn quốc, chủ yếu do các nhà máy phải sửa chữa sau các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, Washington Post đưa tin.

“Các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine là nguyên nhân chính, chiếm tới 70% các trường hợp ngừng hoạt động”, nhà phân tích Vladimir Nikitin thuộc Seala nói. Nhà chức trách Nga cũng được cho là phải tạm gác kế hoạch bảo dưỡng định kỳ để duy trì vận hành các nhà máy lọc dầu khác.

Hiện tại, thị trường nhiên liệu trong nước Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tương đương khoảng 20% nhu cầu xăng hàng tháng – tức khoảng 400.000 tấn trong số 2 triệu tấn tiêu thụ, báo Nga Kommersant cho biết. Người dân bắt đầu cảm nhận rõ tác động: trung bình cứ 50 trạm xăng thì có 1 trạm ngừng bán.

Nga là quốc gia giàu năng lượng và nổi tiếng nhờ xuất khẩu, nay lại phải nhập khẩu các sản phẩm đã tinh chế như xăng. Từ tháng 7, lượng xăng Nga mua từ Belarus, đồng minh láng giềng, đã tăng 36% so với năm ngoái. Riêng tháng 9, nhập khẩu xăng tăng vọt 168% so với tháng trước, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu.

Gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak được cho là đã đề xuất tiếp tục tăng mua từ Belarus và bãi bỏ thuế nhập khẩu với xăng từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore để đẩy mạnh nhập khẩu. Nhà chức trách Nga cũng xem xét sử dụng các loại phụ gia và hợp chất hóa học để pha vào xăng, giúp giảm bớt lượng nhiên liệu sử dụng.

Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel tới cuối năm do gián đoạn nguồn cung đã ảnh hưởng ít nhất 10 khu vực.

Bán đảo Crimea – vùng lãnh thổ Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014 – là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhà chức trách bán đảo đã buộc phải áp hạn mức bán xăng từ 30 lít mỗi người cuối tháng 9 xuống còn 20 lít vào ngày 1/10.

“Điều này có thể dẫn đến căng thẳng xã hội. Xăng là hàng hóa rất nhạy cảm. Khi xe của một người dừng lại sau khi đã qua năm trạm mà vẫn không đổ được nhiên liệu, thì không lời trấn an nào còn tác dụng”, nhà kinh tế Nga Vyacheslav Shiryaev nói, theo Washington Post.