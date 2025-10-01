4 quốc gia EU chi nhiều tiền mua khí đốt Nga hơn viện trợ cho Ukraine

Nhiều nước châu Âu vẫn phụ thuộc vào khí hóa lỏng do Nga cung cấp. Ảnh minh họa.

Cụ thể, 4 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này đã nhập khẩu LNG từ Nga với giá trị 34,3 tỷ euro (40,3 tỷ USD), trong khi tổng viện trợ dành cho Ukraine của các nước này đạt 21,2 tỷ euro (24,9 tỷ USD). Báo cáo của Greenpeace nhấn mạnh sự phụ thuộc kéo dài của châu Âu vào nguồn nhiên liệu Nga, dù nhiều lần cam kết cắt giảm.

Greenpeace là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức này được thành lập năm 1971. Trụ sở chính hiện đặt tại Amsterdam, Hà Lan.

Greenpeace cũng lần đầu ước tính tiền thuế mà Nga thu được từ việc bán LNG cho châu Âu và châu Á thông qua nhà cung cấp khí đốt Yamal. Trong giai đoạn 2022–2024, Yamal đạt lợi nhuận 40 tỷ USD, nộp khoảng 9,5 tỷ USD tiền thuế.

“Khoản thu này có thể được Nga dùng để tài trợ cho việc mua vũ khí, phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine”, báo cáo cho biết. Theo ước tính, số tiền này đủ để Nga sản xuất 9,5 triệu quả đạn pháo 152 mm, 271.000 máy bay không người lái (UAV) tầm xa Geran-2 hoặc 2.686 xe tăng T-90M.

Báo cáo cũng chỉ rõ các doanh nghiệp châu Âu mang lại nhiều nguồn lợi nhuận nhất cho Nga trong giai đoạn 2022–2024. Công ty TotalEnergies của Pháp giúp Nga thu lời 2,5 tỷ USD hay SEFE của Đức giúp Nga thu lời 1,45 tỷ USD. TotalEnergies hiện vẫn bị ràng buộc hợp đồng khí đốt với Yamal cho đến năm 2041.

Thay vì giảm dần khí đốt Nga, báo cáo cho rằng châu Âu thực tế đã chuyển sang nhập khẩu LNG từ Nga để thay thế nguồn cung qua đường ống.

Vấn đề này được chú ý hơn khi gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích châu Âu vì vẫn nhập khẩu dầu khí từ Nga. “Họ đang tự tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính mình”, ông Trump nói.

Tháng 5/2025, tờ Bild của Đức dự báo Nga có thể thu về khoảng 20 tỷ euro (22,7 tỷ USD) trong năm 2025 từ việc bán năng lượng và nguyên liệu thô cho EU.