Từ Maradona 1990 đến Messi 2026: Những sự trùng hợp khó tin

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha, đồng thời để lại nỗi tiếc nuối lớn cho Lionel Messi và đội tuyển Argentina. Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cổ động viên đã phát hiện những điểm tương đồng đặc biệt giữa thất bại của Messi và câu chuyện Diego Maradona từng trải qua cách đây 36 năm.

Điểm giống nhau đầu tiên nằm ở vị thế của hai huyền thoại trước khi bước vào giải đấu.

Messi tái hiện kịch bản của Maradona, với những trùng hợp kỳ lạ ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Tiempo Argentino)

Cũng như Maradona tại World Cup 1990 trên đất Italia, Messi đến World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới, đồng thời là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở kỳ World Cup trước đó.

Maradona từng đưa Argentina lên ngôi tại Mexico 1986 trước khi thất bại trong trận chung kết World Cup 1990. Messi cũng trải qua hành trình tương tự khi đăng quang tại Qatar 2022 rồi không thể bảo vệ chức vô địch ở kỳ World Cup kế tiếp.

Không chỉ giống về bối cảnh, kết quả của hai trận chung kết cũng trùng khớp.

Năm 1990, Argentina để thua Tây Đức 0-1 sau quả phạt đền của Andreas Brehme. Ba mươi sáu năm sau, Argentina của Messi tiếp tục gục ngã với cùng tỉ số 0-1, lần này trước Tây Ban Nha sau bàn thắng trong hiệp phụ của Ferran Torres.

Một điểm trùng hợp khác cũng khiến nhiều người bất ngờ là Argentina đều kết thúc hai trận chung kết trong cảnh thiếu người.

Ở World Cup 1990, Pedro Monzon và Gustavo Dezotti lần lượt nhận thẻ đỏ. Đến World Cup 2026, Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu vì nhận hai thẻ vàng, còn Leandro Paredes phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau vụ xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha khi trận đấu kết thúc.

Không dừng lại ở đó, người hâm mộ còn phát hiện thêm một sự tương đồng thú vị giữa hai biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Khi World Cup 1990 diễn ra trên đất Italia, Maradona đang khoác áo Napoli, đội bóng của Italia. Trong khi đó, Messi bước vào World Cup 2026 với tư cách cầu thủ của Inter Miami, đúng thời điểm Mỹ là một trong ba quốc gia đồng đăng cai Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận chung kết mà Messi vừa thi đấu diễn ra trên đất nước của CLB mà anh đang khoác áo là Mỹ.