Hàng trăm nhân viên của Nha khoa Đại Nam không có bằng cấp vẫn khám cho khách hàng

Bộ Công an vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu những sai phạm xảy ra tại hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. nguồn gốc, chất lượng, nội dung đã thỏa thuận với khách hàng.

Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết năm 2009, Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, do Trung làm giám đốc.

Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại địa bàn TP.HCM, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Mặc dù đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau, nhưng thực tế đều do Trung quản lý, điều hành, phân tán doanh thu, làm giảm số thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước.

Tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề nhưng trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.

Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Để thu hút khách hàng đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung, chạy quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của Công ty Đại Nam.

Sau khi có chỉ định làm răng sứ, khách hàng được mời chào, thuyết phục lựa chọn những dòng răng sứ cao cấp được giới thiệu có xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản... Tuy nhiên, theo cáo buộc, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng phôi sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị thấp hơn, để chế tác răng cho khách hàng.

Trong phiếu chỉ định, hồ sơ khách hàng và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã lựa chọn. Cơ quan điều tra cho rằng thủ đoạn này khiến khách hàng tin mình được sử dụng đúng sản phẩm đã đăng ký, phía nha khoa chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền của khách hàng.

Đồng thời, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều phần mềm, dữ liệu điện tử và sổ theo dõi nội bộ để quản lý doanh thu thực tế. Hệ thống chỉ phản ánh một phần doanh thu vào sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.

Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập, các phòng khám thuộc hệ thống Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng, với tổng doanh thu thực tế hơn 2.500 tỷ đồng.

Riêng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt thông qua hành vi gian dối về nguồn gốc răng sứ trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 5/2026 tạm tính hơn 121 tỷ đồng.

Một phần nguồn tiền thu được từ hoạt động của hệ thống, Trung mua nhà, đất, vàng, ô tô, đồng hồ giá trị lớn.

Đại tá Tống Như Sơn, Phó chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khám, thẩm mỹ nha khoa phải tuân thủ đầy đủ điều kiện hoạt động, người trực tiếp khám, điều trị phải có giấy phép hành nghề phù hợp và được đăng ký hành nghề theo quy định.

Không thuê, mượn giấy phép, bố trí bác sĩ đứng tên để hợp thức hóa hoạt động. Hoạt động quảng cáo, tư vấn phải trung thực, chính xác. Vật liệu, sản phẩm thực tế sử dụng phải đúng.

Đồng thời có hồ sơ, chứng từ để truy xuất, xác định trách nhiệm ở từng công đoạn. Doanh nghiệp phải ghi nhận đầy đủ doanh thu, xuất hóa đơn đúng số tiền thực tế, thực hiện đúng về kế toán, nghĩa vụ thuế, không để doanh thu ngoài sổ sách, sử dụng tài khoản cá nhân hoặc nhiều hệ thống dữ liệu để che giấu dòng tiền.

Đại tá Tống Như Sơn nhấn mạnh người đứng đầu doanh nghiệp, chủ cơ sở không được lợi dụng việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh để chỉ đạo thực hiện hoặc che giấu các hành vi gian dối, vi phạm về chuyên môn, kế toán, nghĩa vụ thuế.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi đảm bảo an toàn cho người bệnh, trung thực trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ pháp luật. Mọi hành vi gian dối về chuyên môn, sản phẩm, doanh thu đều bị xử lý nghiêm theo quy định.