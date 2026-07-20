Ông Trump bị la ó khi trao huy chương cho các cầu thủ

Tối 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania, con trai Eric và Barron Trump xuất hiện ở khu VIP của sân vận động MetLife, cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino theo dõi trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Theo phóng viên Sophia Cai của Politico, nhiều chính trị gia khác và vợ chồng Vua Tây Ban Nha Felipe VI cũng có mặt tại đây.

Vợ chồng ông Trump, chủ tịch FIFA và nhiều chính trị gia khác theo dõi trận chung kết từ khu VIP sân vận động MetLife ngày 19/7. Ảnh: FIFA

Sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha, ông Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước xuống sân để trao huy chương cho các cầu thủ. Sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ vấp phải những tiếng la ó từ nhiều khán giả trên sân. Dù vậy, tổng thống 80 tuổi vẫn vẫy tay chào người hâm mộ khi tiến hành nghi thức trao giải.

Trong trận chung kết, Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ferran Torres ở phút 106. Trước trận đấu, ông Trump nói với Fox Sports rằng ông từng nghĩ Mỹ "không phải quốc gia bóng đá", nhưng World Cup đã chứng minh điều ngược lại. Ông gọi giải đấu năm nay là "một sự kiện tuyệt vời", nói "chưa từng chứng kiến điều gì tương tự".

Tổng thống Mỹ cùng Chủ tịch FIFA trao huy chương vàng cho các cầu thủ tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Trước đó, ông Trump khiến nhiều người hâm mộ World Cup phản ứng khi gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề nghị xem xét lại thẻ đỏ và án treo giò của tiền đạo Mỹ Folarin Balogun ở vòng 1/16.

Án treo giò sau đó được hủy bỏ, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân gặp Bỉ ở vòng 16 đội, làm dấy lên cáo buộc FIFA thiên vị tuyển Mỹ từ nhiều người hâm mộ quốc tế. Khi đó, ông Trump giải thích: "Tôi chỉ đề nghị xem xét lại vì không cho rằng đó là một pha phạm lỗi. Tôi xem tình huống đó rồi và thấy đó thậm chí không phải là một lỗi".

Dù Balogun được ra sân, tuyển Mỹ vẫn thua Bỉ 1-4 và dừng bước ở vòng 16 đội. Sau chiến thắng, các cầu thủ Bỉ dường như mỉa mai sự can thiệp của ông Trump. Trong video do BBC Sport đăng tải, cả đội quây thành vòng tròn ăn mừng rồi cùng nhảy theo những động tác được cho là mô phỏng điệu nhảy từng gắn liền với chiến dịch tranh tổng thống năm 2024 của ông Trump.

Mối quan hệ giữa ông Trump và FIFA trở nên gây tranh cãi hơn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Tháng 7/2025, khi trao giải tại FIFA Club World Cup cho Chelsea, ông bị một số người cáo buộc đã bỏ một huy chương vô địch vào túi.

Chính quyền Trump cũng từng vấp phải nhiều lo ngại về cách tổ chức World Cup trong bối cảnh tiếp tục mở rộng lệnh hạn chế nhập cảnh và đẩy mạnh các cuộc truy quét người nhập cư. Tháng 7/2025, 90 tổ chức xã hội dân sự đã ký thư ngỏ kêu gọi FIFA gây sức ép để ông Trump xem xét lại các chính sách này trước thềm giải đấu.