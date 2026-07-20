"World Cup cuối cùng của Messi"

Tại quán bar Cafe Relax ở khu trung tâm lịch sử Buenos Aires, nhiều cổ động viên rưng rưng nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc của thất bại 0-1. Họ cho biết điều khiến mình buồn nhất là đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi ở tuổi 39.

"Tôi cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng vì Messi, vì tôi sẽ không còn được thấy anh ấy dự World Cup nữa. Đây là lần cuối cùng rồi”, Camilo Cichero, sinh viên kiến trúc 22 tuổi, vừa an ủi người bạn đang khóc vừa chia sẻ.

Messi bật khóc khi Argentina thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP.

"Mọi chuyện đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi. Ít nhất tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng vì biết rằng anh ấy đã giành được mọi danh hiệu có thể giành được”.

Lấy lại bình tĩnh, người bạn Juan Saenz, 22 tuổi, sinh viên luật, nói:

"Đây là World Cup cuối cùng của Messi... Đây thực sự là hồi kết, và nó đã kết thúc theo cách như vậy”.

"Tôi lớn lên cùng thời Messi thi đấu, và hôm nay cũng là lúc kỷ nguyên ấy khép lại”.

Sau hành trình World Cup 2026 đầy gian nan với hàng loạt chiến thắng sát nút, người Argentina vẫn rất tự tin rằng đội tuyển của họ có thể bảo vệ thành công chức vô địch trong trận chung kết tại New Jersey.

Khoác trên mình lá cờ xanh - trắng và mặc áo đấu của đội tuyển quốc gia, họ bất chấp cái lạnh buốt để lấp kín các quán bar và quảng trường công cộng, mang theo niềm phấn khích trước giờ bóng lăn.

Họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có

Tại Cafe Relax, nơi treo lá cờ với dòng chữ "Không được phép lãng quên" quần đảo Falkland – vùng lãnh thổ mà Argentina từng đưa quân chiếm đóng năm 1982 trước khi bị lực lượng đặc nhiệm Anh đánh bại – bầu không khí hưng phấn và những tiếng hô vang dần nhường chỗ cho sự căng thẳng khi hiệp một khép lại.

Trong hiệp hai, những tiếng la ó hướng về màn hình xen lẫn các bài hát cổ vũ và ngày càng xuất hiện nhiều lời chửi thề. Một số người ngồi khoanh tay, liên tục gõ chân, cắn móng tay hoặc trùm lá cờ lên đầu trong sự lo lắng.

"Ôi không, không thể như thế được! Xin đừng, xin đừng mà!" một phụ nữ bật khóc khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Trước khi hiệp phụ bắt đầu, bà Teresa Dolores del Rio Varela, 87 tuổi, theo dõi trận đấu cùng một người bạn đồng trang lứa, than thở:

"Trận đấu cứ kéo dài mãi khiến người ta càng lúc càng hồi hộp. Tôi vui, nhưng chỉ mong nó kết thúc vì thời gian dài quá”.

Joaquin Romero, 22 tuổi, nhân viên kinh doanh, vẫn tin tưởng:

"Trận đấu này cực kỳ khó khăn. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi là người Argentina. Chúng tôi là nhà vô địch và chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Giọt nước mắt của CĐV Argentina. Ảnh: AP.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Bàn thắng trong hiệp phụ của Ferran Torres khiến cả quán bar chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề suốt những phút cuối đầy đau đớn.

Dẫu vậy, những tràng pháo tay vẫn vang lên dành cho ĐT Argentina.

Camilo Cichero cho biết anh buồn cho Messi nhưng cũng thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

"Tôi không thích cách Argentina thi đấu. Tôi không thích đấu pháp, không thích các sự thay người, không thích màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi cũng không thích cách trọng tài điều khiển trận đấu”.

Abel Torres, 62 tuổi, một người đã nghỉ hưu, đội chiếc mũ hề màu xanh - trắng và thổi kèn vuvuzela suốt trận, rưng rưng nước mắt khi nói về cuộc đối đầu mà ông gọi là "đầy cảm xúc".

"Argentina đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay là minh chứng rõ nhất cho tinh thần Argentina: dù phải đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh, chúng tôi luôn đứng dậy”.

"Đây không phải World Cup của chúng tôi, nhưng đội tuyển này đã dạy cho tất cả chúng tôi một bài học lớn về việc không bao giờ bỏ cuộc”.

Khắp Buenos Aires, pháo hoa vẫn rực sáng, tiếng còi xe vang lên không ngớt và hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ về Obelisk – biểu tượng nổi tiếng và cũng là địa điểm truyền thống để người Argentina ăn mừng bóng đá.

Nhiều cổ động viên cho biết dù đội nhà thất bại, họ vẫn sẽ xuống đường để chào đón các cầu thủ trở về.

Tổng thống Argentina Javier Milei cũng đăng trên mạng xã hội X:

"Xin cảm ơn các cầu thủ rất nhiều!!! Các bạn đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Argentina sẽ luôn ngẩng cao đầu”.