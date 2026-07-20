Ông Trump phớt lờ chủ tịch FIFA, bị mời ra khỏi bục nâng cúp của tuyển Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra tại sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ), ngày 19/7. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106, giúp đội bóng châu Âu lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới, sau chức vô địch năm 2010.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tiến xuống sân để tham dự lễ trao giải. Theo Reuters , những tiếng la ó vang lên từ nhiều khu vực trên khán đài khi hai nhân vật xuất hiện.

Ông Trump vẫy tay về phía người hâm mộ trước khi bước lên bục trao thưởng. Tổng thống Mỹ cùng Chủ tịch FIFA trao huy chương cho tổ trọng tài, đội tuyển Argentina và nhà vô địch Tây Ban Nha.

Ông Trump và chủ tịch FIFA trao cúp, huy chương cho Messi và các tuyển thủ Argentina, Tây Ban Nha.

Lionel Messi cùng đồng đội lần lượt bước lên nhận huy chương bạc sau thất bại sát nút. Hậu vệ Cristian Romero nhận huy chương từ ông Infantino rồi đi ngang qua Tổng thống Mỹ mà không có động thái bắt tay. Video được chia sẻ trên mạng xã hội, song chưa có cơ sở để khẳng định cầu thủ Argentina chủ ý phớt lờ ông Trump.

Ở phần trao danh hiệu cá nhân, Pau Cubarsi nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Unai Simon giành Găng tay vàng, trong khi Rodri được trao Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải. Ông Trump cùng ông Infantino trao chiếc cúp vàng cho đội trưởng tuyển Tây Ban Nha.

Tranh luận xuất hiện khi Tổng thống Mỹ tiếp tục đứng gần các cầu thủ trong lúc đội bóng chuẩn bị thực hiện nghi thức nâng cúp. Chủ tịch FIFA ra hiệu mời ông Trump di chuyển khỏi vị trí trung tâm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn hiện diện trên bục trong phần màn ăn mừng, vỗ tay và mỉm cười khi pháo giấy màu vàng được bắn lên.

Daily Mail mô tả đây là khoảnh khắc gượng gạo, cho rằng sự hiện diện của ông Trump khiến các nhà vô địch bị lu mờ. Khán giả nhận xét bục trao cúp nên được dành riêng cho cầu thủ và ban huấn luyện Tây Ban Nha. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc nguyên thủ quốc gia đồng chủ nhà tham dự nghi thức trao cúp không phải điều bất thường.

Ông Trump bị la ó vì đứng yên lúc đội bóng Tây Ban Nha chuẩn bị thực hiện nghi thức nâng cúp ăn mừng.

Tình huống tại MetLife khiến người hâm mộ nhớ lại lễ trao cúp FIFA Club World Cup năm 2025. Khi đó, ông Trump cũng đứng cạnh các cầu thủ Chelsea trong lúc đội bóng Anh nâng danh hiệu, thay vì rời bục ngay sau phần trao thưởng. Các thành viên Chelsea từng tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện kéo dài của Tổng thống Mỹ.

Trước trận chung kết, ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump theo dõi trận đấu tại khu vực VIP. Cùng xuất hiện tại đây có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng nhiều quan chức, khách mời.

Máy quay ghi lại cảnh ông Trump bắt tay Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trước sự chứng kiến của ông Infantino. Trong khi đó, Tổng thống Argentina Javier Milei không đến New Jersey. Truyền thông Argentina cho biết ông theo dõi trận đấu tại nhà, trong đó yếu tố “mê tín” được nhắc đến như một trong những nguyên nhân.

Sự xuất hiện của ông Trump tại trận đấu cuối cùng tiếp tục phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa ông và chủ tịch FIFA. Hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động liên quan đến World Cup 2026, giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức.

Dù vậy, tâm điểm lớn nhất vẫn thuộc về Tây Ban Nha. Chiến thắng trước đương kim vô địch Argentina giúp La Roja chấm dứt 16 năm chờ đợi, đồng thời giành chiếc cúp World Cup thứ hai trong lịch sử.