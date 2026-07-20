Tổng thống Trump khiến hệ thống an ninh chung kết World Cup hỗn loạn

Tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng xảy ra bên ngoài sân vận động MetLife (New York/New Jersey), ngay trước thềm chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc an ninh tại sân MetLife được siết chặt để đón Tổng thống Trump. Sau đó, một sự cố trong khâu quét vé khiến nhiều CĐV bị kẹt từ bên ngoài.

Cụ thể, ông Trump đến, đi kèm với sự xuất hiện của lực lượng Mật vụ, cảnh sát tiểu bang và Bộ An ninh Nội địa (DHS). Từng thiết bị của giới truyền thông bị kiểm tra nghiêm ngặt trước khi họ được phép vào sân.

Tài tử Tom Cruise dự khán trận đấu.

Nhiều phóng viên quốc tế và CĐV bức xúc khi họ phải mất từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ chỉ để qua được khu vực kiểm tra an ninh và quét vé. Công tác điều phối tại hiện trường cũng bị chỉ trích gay gắt vì các nhân viên an ninh, hướng dẫn viên tỏ ra lúng túng, liên tục chỉ sai khu vực xếp hàng cho CĐV. Khi nhận được khiếu nại, các nhân viên tại hiện trường chỉ biết đưa ra câu trả lời bất lực: "Hãy khiếu nại với FIFA".

Một số nhà báo Nam Mỹ bày tỏ thất vọng, gọi công tác tổ chức tại trận chung kết World Cup là một "cơn ác mộng". Nghịch lý xảy ra khi hàng ngàn người mắc kẹt bên ngoài, trong khi bên trong sân bóng trống vắng lạ thường dù chỉ còn hơn một tiếng là đến giờ tổ chức bế mạc. Trước đó, FIFA đề nghị CĐV đến sớm 4 tiếng để được xem bế mạc World Cup 2026.

Trái ngược với tình cảnh ngặt nghèo của CĐV, các khách mời VIP của FIFA lại vào sân một cách dễ dàng. Tài tử Tom Cruise cùng các huyền thoại bóng đá như Ronaldo de Lima (Brazil), John Terry và Diego Simeone được hỗ trợ để nhanh chóng vào sân trước giờ bóng lăn.

Trận chung kết World Cup 2026 được ghi nhận là sự kiện thể thao đắt đỏ nhất lịch sử. Giá vé xem chung kết rẻ nhất trên các trang phe vé/chợ đen được đẩy lên tới 7.000 USD ngay trong buổi sáng diễn ra trận đấu. Mức giá đắt đỏ nhất theo công bố từ FIFA lên tới 10.000 USD.

Tổng thống Trump sẽ trao cúp vô địch World Cup 2026 cho Tây Ban Nha hoặc Argentina. Trước đó, Ông Trump cho rằng Mỹ đã đăng cai World Cup 2026 thành công rực rỡ.