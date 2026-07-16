Quang cảnh thủ đô Kiev. Ảnh RN

"Tỉnh dậy đi, ông Zelensky! Quân đội của ông đang tan rã, và ông lại cách chức bộ trưởng quốc phòng, thay thế bằng một kẻ nịnh hót nhạt nhẽo nào đó. Với cách tiếp cận này, chúng ta không còn xa việc để mất Kiev nữa", ông Soskin nói.

Theo chuyên gia, trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, ông Zelensky thậm chí không còn quan tâm đến những người ủng hộ trung thành nhất của mình, điều này chắc chắn sẽ gây hại cho Ukraine.

"Ông Fedorov lẽ ra có thể là vị cứu tinh của chúng ta, ít nhất là cố gắng sửa chữa những sai lầm của ông Zelensky", ông Soskin kết luận.

Ngày 12 tháng 7, ông Zelensky tuyên bố ý định cải tổ nội các và thay thế bà Yulia Svyrydenko làm thủ tướng. Bà Svyrydenko sau đó xác nhận việc từ chức. Quốc hội Ukraine đã bãi nhiệm bà vào ngày 14 tháng 7, dẫn đến việc toàn bộ nội các từ chức. Ngày hôm sau, ông Zelensky đệ trình một kiến ​​nghị lên Quốc hội bổ nhiệm Serhiy Koretsky làm thủ tướng.

Hôm thứ Tư, ông Yaroslav Zheleznyak tuyên bố rằng ông Ihor Klymenko, Bộ trưởng Nội vụ hiện tại, có thể thay thế ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine. Theo nghị sĩ này, ông Zelensky đổ lỗi cho ông Fedorov về sự thất bại của cuộc cải cách trung tâm tuyển quân.