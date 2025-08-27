Nước dâng cao, Ấn Độ cảnh báo khiến Pakistan sơ tán hơn 150.000 dân

Người đàn ông ở Punjab vác theo bình đựng sữa băng qua đoạn đường ngập nặng do nước sông Sutlej dâng cao (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong tháng 6 và tháng 7, Ấn Độ - Pakistan đều hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và mưa lớn. Thông báo xả lũ từ Ấn Độ khiến chính quyền tỉnh Punjab (Pakistan) lo ngại. Đây là nơi sinh sống của khoảng 1/2 dân số Pakistan – quốc gia có gần 240 triệu dân. Punjab cũng là vùng canh tác nông nghiệp chính và được xem là “vựa lúa mì” của Pakistan.

Giới chức Pakistan hôm 26/8 cho biết, họ nhận được cảnh báo xả lũ từ Ấn Độ vào ngày 25/8. Theo đó, Ấn Độ có kế hoạch xả nước từ đập Madhopur (đang đầy lên nhanh chóng) vào các con sông chảy về phía tỉnh Punjab.

Ấn Độ thường xuyên phải xả đập vào mùa mưa khi nước quá đầy, phần nước dư thừa chảy về phía hạ nguồn – Pakistan, theo Reuters.

3 con sông Ravi, Sutlej và Chenab chảy về phía Pakistan từ Ấn Độ. Cơ quan Quản lý Thiên tai Pakistan hôm 26/8 cho biết, mực nước lũ trên các con sông này đang ở mức từ trung bình đến cao.

Ông Mazhar Hussain – quan chức Pakistan – cho biết, trong vài ngày tới, Ấn Độ sẽ xả nước có kiểm soát từ các con đập. Cư dân ở hàng trăm ngôi làng dọc theo 3 con sông Ravi, Sutlej và Chenab đang được sơ tán.

Trẻ em ở Punjab mang theo bao tải đựng nhu yếu phẩm lên xuồng cứu hộ (ảnh: Reuters)

Thông báo xả lũ của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Pakistan còn căng thẳng sau vụ đụng độ hồi tháng 5. Bất kỳ đợt xả lũ nào của Ấn Độ, nếu gây thiệt hại cho Pakistan, đều có thể khiến căng thẳng gia tăng, Reuters nhận định.

Một quan chức Ấn Độ hôm 24/8 cho biết, cảnh báo xả lũ được chia sẻ với Bộ Ngoại giao Pakistan “vì lý do nhân đạo”, không phải theo cơ chế hợp tác của Hiệp ước sông Ấn năm 1960. Ngày 23/4, Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước sông Ấn.

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 26/8 cho biết, cảnh báo xả lũ được Ấn Độ đưa ra thông qua các kênh ngoại giao, thay vì “Ủy ban sông Ấn” – cơ quan được thành lập trên cơ sở của Hiệp ước sông Ấn năm 1960.

Kể từ tháng 6 năm nay, Pakistan đã ghi nhận ít nhất 800 người thiệt mạng do mưa lũ. Phía Ấn Độ ghi nhận khoảng 200 người thiệt mạng.