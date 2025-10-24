Điều bí ẩn về Chen Zhi và đế chế lừa đảo vươn rộng khắp thế giới

Chen Zhi làm giàu nhanh chóng kể từ khi sang Campuchia vào khoảng sau năm 2010. Ảnh: BBC.

Khi mới ngoài 20 tuổi, Chen Zhi vẫn chỉ là một thanh niên bình thường ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khởi nghiệp với mô hình kinh doanh quán cà phê Internet và không mấy thành công. Thế nhưng chỉ chưa đầy một thập kỷ sau, nhân vật này đã trở thành người đứng đầu tập đoàn Prince Group – một đế chế kinh doanh phủ khắp Campuchia, sở hữu ngân hàng, hãng hàng không, chuỗi bất động sản, khách sạn năm sao và cả những dự án quy mô hàng tỷ USD.

Bước ngoặt khi rời Trung Quốc

Theo BBC, Chen Zhi rời Trung Quốc vào khoảng cuối năm 2010 hoặc 2011, thời điểm Campuchia bắt đầu bùng nổ bất động sản. Cùng lúc đó, làn sóng vốn từ Trung Quốc đổ sang Phnom Penh và Sihanoukville, mang theo các dự án xây dựng, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc.

Chen Zhi nhanh chóng hòa vào dòng chảy ấy. Dù chưa từng được biết đến như một doanh nhân thành đạt, anh ta lại có tiền đầu tư và xây dựng công ty địa ốc. Trong hồ sơ lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng năm 2019, Chen Zhi từng nói mình được “một người chú” cho 2 triệu USD làm vốn.

Ngân hàng Prince Bank vận hành ở Campuchia. Ảnh: BBC.

BBC nhận định, đằng sau khoản vốn ban đầu ấy là “một bàn tay nâng đỡ” giúp Chen Zhi đặt chân vào Campuchia và nhanh chóng leo lên tầng lớp thượng lưu. Tất cả dường như được xây dựng một cách bài bản.

Những năm đầu ở Phnom Penh, Chen Zhi không lập tức xây dự án quy mô lớn mà tập trung mua lại các tòa nhà cũ, căn hộ xuống cấp rồi cải tạo cho người Trung Quốc thuê – phục vụ làn sóng kỹ sư, lao động và nhà đầu tư đang ồ ạt kéo sang Campuchia tìm cơ hội. Đây được xem là bước đệm đầu tiên giúp Chen Zhi hiểu rõ thị trường, đồng thời mở rộng quan hệ với giới địa ốc và các quan chức địa phương.

Chỉ vài năm sau, khối tài sản của Chen Zhi tăng lên nhanh chóng. Năm 2014, Chen Zhi xin nhập quốc tịch Campuchia, từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để có thể trực tiếp đứng tên bất động sản.

Đế chế Prince Group ra đời

Năm 2015, khi mới 27 tuổi, Chen Zhi thành lập Prince Group. Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực này phát triển thần tốc:

• Năm 2018, Chen Zhi được cấp phép lập ra Prince Bank – ngân hàng trực thuộc Prince Group. Chen Zhi sau đó còn mua quốc tịch đảo Síp để dễ dàng giao dịch với châu Âu.

• Năm 2020, Prince Group công bố dự án “Bay of Lights” trị giá 16 tỷ USD ở Sihanoukville, mở rộng mô hình kinh doanh sang khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, hãng hàng không và bất động sản cao cấp ở Phnom Penh.

Cùng năm đó, Chen Zhi được trao tước hiệu quý tộc Neak Oknha nhờ các hoạt động vì cộng đồng, từ thiện ở Campuchia.

Điện thoại được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo. Ảnh: BBC.

Truyền thông địa phương mô tả Chen Zhi là “doanh nhân mẫu mực”, “nhà từ thiện” đã tài trợ học bổng, cứu trợ dịch bệnh và đóng góp lớn cho đất nước. Đằng sau hình ảnh trau chuốt ấy là câu hỏi còn bỏ ngỏ về việc Chen Zhi đã dựa vào đâu để tạo nên một đế chế lừa đảo hoạt động khắp thế giới.

Khi Prince Group bị lộ mặt

Mọi thứ thay đổi từ sau năm 2019, khi thị trường bất động sản Sihanoukville sụp đổ và ngành cờ bạc trực tuyến bị cấm. Trong khi hàng trăm nghìn người Trung Quốc rời khỏi thành phố, Chen Zhi vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động và chi tiêu xa hoa — mua biệt thự 12 triệu bảng ở London, tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng, tranh Picasso, máy bay riêng và du thuyền.

Giới chức Mỹ và Anh cho rằng, nguồn tiền đó đến từ “ngành lừa đảo trực tuyến quy mô lớn” – bao gồm rửa tiền, tống tiền và buôn người. Mỹ và Anh cáo buộc Prince Group đã xây dựng ít nhất 10 “trung tâm lừa đảo” tại Campuchia, nơi hàng nghìn người nước ngoài bị giam giữ và buộc phải vận hành các đường dây lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.

Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia kiếm lợi từ hành vi tống tiền, buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và cưỡng bức lao động”.

Các nhà điều tra quốc tế tin rằng Prince Group đã vận hành hệ thống công ty bình phong và ví tiền điện tử phức tạp để che giấu dòng tiền. Dù nhà chức trách Trung Quốc cũng âm thầm mở cuộc điều tra từ năm 2020, Prince Group vẫn hoạt động công khai, được các ngân hàng, luật sư và môi giới quốc tế phục vụ.

Tổ hợp bất động sản cao cấp Prince International Plaza do tập đoàn Prince Group của Chen Zhi phát triển tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP.

“Tôi cho rằng chính quy mô khổng lồ của Prince Group mới là điều khiến Chen Zhi trở nên khác biệt”, nhà báo Jack Adamovic Davies – người theo dõi Chen Zhi suốt 3 năm – nói, đồng thời nhấn mạnh rằng thật đáng kinh ngạc khi Prince Group có thể mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu mà không hề khiến ai nghi ngờ, theo BBC.

“Điều đáng ngạc nhiên là không ai đặt câu hỏi khi Chen Zhi mua hàng loạt tài sản ở Singapore, London hay New York. Rõ ràng mọi thứ có gì đó không ổn, nhưng không ai dám động đến”, Davies nói thêm.

Hiện Chen Zhi và 17 cộng sự đã bị Mỹ và Anh trừng phạt, 128 công ty thuộc mạng lưới Prince Group bị phong tỏa tài sản. Ngân hàng trung ương Campuchia phải trấn an người gửi tiền, còn các đối tác quốc tế vội vàng cắt đứt quan hệ.

Từ khi lệnh trừng phạt được ban hành, không ai còn nhìn thấy Chen Zhi. Người đàn ông từng được tung hô là "biểu tượng doanh nhân trẻ" ở Campuchia giờ biến mất không dấu vết.