Diễn biến mới cuộc biểu tình làm "rúng động" Indonesia

Người biểu tình xông vào nhà của nghị sĩ Eko Hendro Purnomo (ảnh: Antara News)

Sáng 31/8 (giờ địa phương), người dân Jakarta đã tập trung ở Jalan Jenderal Sudirman – một trong những tuyến đường lớn của thủ đô – để tham gia Ngày không ô tô (Car Free Day). Nhiều người đi dạo, chạy bộ, đạp xe và ăn sáng gần nút giao thông biểu tượng Simpang Semanggi.

Tuy nhiên, tình hình trên tuyến đường lớn Jalan Gatot Subroto vẫn chưa hoàn toàn khôi phục do một số con đường nội thành bị phong tỏa. Một đoạn đường gần khu phức hợp Quốc hội Indonesia được lực lượng an ninh kiểm soát, để đảm bảo trật tự.

Theo Antara News, gần khu phức hợp Quốc hội Indonesia, công nhân đang dọn dẹp đường phố sau các cuộc biểu tình. Quân đội Indonesia đã cử lực lượng canh gác cổng chính của tòa nhà.

Trước đó, từ ngày 26/8, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở các khu phố Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen và Tanjung Priok (thuộc Jakarta), gây ra hỗn loạn. Nhà của một số nghị sĩ Hạ viện cũng bị cướp phá.

Lao công sơn lại bức tường bị người biểu tình vẽ bậy (ảnh: Antara News)

Tối 30/8, quân đội và cảnh sát Indonesia phải triển khai lực lượng để bảo vệ nhà riêng của ông Eko Hendro Purnomo – nghị sĩ Hạ viện Indonesia – sau khi đám đông người biểu tình xông vào nơi này.

“Lực lượng cảnh sát và quân đội đã vào cuộc”, Nicolas Ary Lilipaly – quan chức cảnh sát thành phố Jakarta – nói.

“Rất nhiều người đã xông vào ngôi nhà, phá hoại và lấy tài sản trong 3 đợt”, ông Lilipaly nói.

Theo ông Lilipaly, tình hình ở Jakarta tạm lắng sau khi quân đội và cảnh sát được triển khai.

Các video trên mạng xã hội cho thấy, người biểu tình xông vào nhà riêng của ông Purnomo và lấy đi nhiều đồ đạc.

Theo Antara News, các cuộc biểu tình lớn ở Jakarta bắt đầu từ ngày 26/8 và trở nên nghiêm trọng vào ngày 28/8, khi một tài xế xe công nghệ bị xe bọc thép của cảnh sát tông trúng và tử vong. Hàng nghìn người biểu tình xuống đường khiến tình hình ở Jakarta trở nên mất kiểm soát.

Sáng ngày 31/8, các đội vệ sinh ở Jakarta bắt đầu dọn dẹp đường khi trật tự tạm thời được vãn hồi.

Cơ quan quản lý môi trường Jakarta (DLH) cho biết, họ đã triển khai 1.150 công nhân để dọn dẹp đường phố thủ đô sau nhiều ngày bất ổn.

“Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo Jakarta được khôi phục và sạch sẽ sau cuộc biểu tình”, ông Asep Kuswanto – giám đốc DLH – nói.

Riêng ở khu trung tâm Jakarta, DLH triển khai lực lượng khoảng 200 nhân viên, 18 xe quét đường, 13 xe tải lớn, 13 xe tải nhỏ để dọn dẹp lượng rác thải nặng khoảng 50,6 tấn.