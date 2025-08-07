Tên lửa đạn đạo Indonesia lần đầu sở hữu có gì đặc biệt?

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn KHAN xuất hiện trong biên chế quân đội Indonesia. Ảnh: Army Recognition.

Đầu tháng này, trang thông tin quốc phòng Indonesia Sahabat Keris đăng tải hình ảnh cho thấy sự hiện diện của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn KHAN ITBM-600 tại căn cứ Raipur A của tiểu đoàn pháo binh dã chiến số 18 ở tỉnh Đông Kalimantan.

Bước tiến mới trong năng lực tấn công chính xác

Theo trang tin quân sự Army Recognition, KHAN là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật do tập đoàn Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Biến thể ITBM-600 mà Indonesia tiếp nhận được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, với tầm bắn tối đa 280 km.

Đạn tên lửa nặng 2.500 kg trong đó đầu đạn nặng 470 kg, được gắn trên khung gầm cơ động Tatra 8×8, cho phép triển khai nhanh và linh hoạt trên nhiều địa hình. Mỗi xe phóng của hệ thống tên lửa KHAN ITBM-600 (phiên bản mà Indonesia đang sử dụng) mang theo tối đa 2 đạn tên lửa.

Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp giữa GPS, GLONASS và dẫn đường quán tính, giúp duy trì độ chính xác ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu điện tử. KHAN được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược phía sau chiến tuyến của đối phương như sở chỉ huy, công trình kiên cố hoặc nơi đối phương tập trung binh lực.

Hệ thống có bán kính vòng tròn xác suất (CEP) là 10 mét, nghĩa là 50% số tên lửa phóng đi sẽ rơi trong vòng tròn bán kính 10 mét quanh điểm ngắm.

Với năng lực tấn công như vậy, KHAN được đánh giá là vũ khí tấn công chính xác tầm xa đáng kể nhất mà Indonesia hiện đang sở hữu.

Dù không được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động tích hợp, hệ thống vẫn đảm bảo khả năng sống sót cao cho kíp điều khiển nhờ sự cơ động, triển khai nhanh và khó bị phát hiện. Hệ thống được cho là có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, chẳng hạn như đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn phân mảnh.

Phù hợp với đặc điểm địa lý Indonesia

Ảnh minh họa hệ thống KHAN khai hỏa tên lửa. Ảnh: Defense News.

Theo giới quan sát, đặc tính cơ động của hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN đặc biệt phù hợp với địa hình quần đảo của Indonesia. Khung gầm 8×8 Tatra cho phép xe phóng di chuyển nhanh chóng giữa các vị trí triển khai, giúp tăng cường tính linh hoạt và khả năng ứng phó trước các tình huống thay đổi nhanh chóng.

Việc sử dụng loại tên lửa đã được trang bị trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng giúp giảm rủi ro khi đưa vào vận hành tại Indonesia, đồng thời tận dụng được các quy trình bảo trì và huấn luyện sẵn có.

Một phần trong định hướng chiến lược

Sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN nằm trong định hướng tăng cường năng lực tên lửa và pháo binh từng được Indonesia đề ra. Hệ thống này bổ sung đáng kể vào khả năng tấn công chính xác tầm xa, qua đó củng cố năng lực răn đe thông thường và giúp Indonesia có thể phản ứng hiệu quả với các mối đe dọa ngoài biên giới.

Indonesia ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn KHAN từ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Đơn giá của hợp đồng không được hai nước công bố. Hợp đồng không chỉ bao gồm chuyển giao công nghệ tên lửa tiên tiến, mà còn mở ra khả năng hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước.

Phiên bản nội địa của hệ thống này được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ với tên gọi là Bora. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từng phóng loại tên lửa đạn đạo này nhằm vào các mục tiêu ở Syria và Iraq.