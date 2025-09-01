Indonesia: Nhà của bộ trưởng bị cướp phá giữa biểu tình

Quân đội bảo vệ nhà riêng của Bộ trưởng Sri Mulyani Indrawati (ảnh: Antara)

Sáng sớm ngày 31/8, hàng trăm người đã xông vào cướp phá nhà riêng của bà Sri Mulyani Indrawati – Bộ trưởng Tài chính Indonesia – ở thành phố Nam Tangerang, giáp thủ đô Jakarta.

Các nhân chứng cho biết, đám đông áp đảo lực lượng an ninh canh gác gần nhà bà Sri Mulyani, phá cổng và xông vào nhà riêng của Bộ trưởng. Nhiều tài sản có giá trị, như tranh ảnh, quần áo, đồ nội thất, thiết bị điện tử... đã bị lấy đi.

“Tôi rất sốc vì họ xông vào khu nhà, la hét và gây hỗn loạn. Họ lấy đồ trong nhà bà Sri Mulyani. Tôi sợ họ cũng xông vào nhà tôi”, Agung – cư dân sống gần nhà bà Sri Mulyani – nói.

Một nhân chứng khác cho biết, nhà bà Sri Mulyani bị cướp 2 lần. Bộ trưởng Tài chính Indonesia không có mặt ở nhà khi vụ cướp xảy ra.

Theo Jkarta Globe, chiều 31/8, quân đội Indonesia đã được triển khai để bảo vệ nhà Bộ trưởng Sri Mulyani. Xe ô tô cũng chở một số đồ vật ra khỏi nhà.

Xe bọc thép trên đường phố Jakarta (ảnh: Bloomberg)

Người biểu tình đi xe máy, cầm vũ khí gần một trụ sở cảnh sát bị đốt cháy ở thành phố Surabaya (ảnh: AFP)

Nhà riêng của bà Nafa Urbach – nghị sĩ Indonesia – cũng bị cướp phá hôm 31/8.

Trước đó, hôm 30/8, nhà riêng của nghị sĩ Ahmad Sahroni cũng bị cướp phá. Ông Sahroni từng chỉ trích một số người biểu tình có hành vi bạo lực.

Theo Jakarta Globe, Sahroni không có mặt khi đám đông xông vào nhà riêng của ông ở phía bắc thủ đô Jakarta. Đám đông đập phá một chiếc ô tô điện và lấy đi nhiều tài sản có giá trị trong nhà.

Từ ngày 26/8, hàng nghìn người đã xuống đường ở Jakarta để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, thất nghiệp gia tăng và chính sách ưu đãi mới về nhà ở dành cho hơn 500 nghị sĩ Indonesia.

Phát biểu trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 31/8 với sự tham gia của lãnh đạo nhiều đảng phái chính trị, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết, chính phủ sẽ lắng nghe và hành động dựa trên những lo ngại của người dân.

“Tôi kêu gọi toàn thể người dân tin tưởng chính phủ và giữ bình tĩnh”, ông Subianto nói.

“Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của tôi, quyết tâm và luôn đấu tranh vì lợi ích của người dân”, ông Subianto nhấn mạnh.

Theo Antara News, tình hình ở trung tâm Jakarta tạm thời ổn định vào sáng ngày 31/8, khi lực lượng an ninh được triển khai ở nhiều khu vực và cảnh sát cảnh báo hành động “quyết đoán, nhưng có chừng mực” đối với những hành vi gây hỗn loạn.