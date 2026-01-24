Điểm nóng xung đột ngày 24-1: Ông Donald Trump lại "chọc giận" đồng minh NATO

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump thẳng thắn bày tỏ lo ngại về cách lực lượng NATO hoạt động ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ cho biết ông "không chắc liệu NATO có sát cánh nếu Mỹ thực sự cần đến họ".

Binh sĩ Anh tử trận trên chiến trường Afghanistan năm 2008. Ảnh: The National Army Museum

Chưa dừng lại, ông Donald Trump còn chọc giận khi nhắc đến đóng góp của đồng minh tại chiến trường Afghanistan.

"Chúng ta chưa bao giờ thực sự cần họ (NATO). Họ nói rằng họ gửi quân đến Afghanistan, đúng là có, nhưng họ chỉ đứng phía sau, cách xa tiền tuyến" - Tổng thống Trump nói.

Tạp chí Politico hôm 23-1 đưa tin nhiều chính trị gia ở Anh đồng loạt chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều ý kiến cho rằng thực tế, 457 binh sĩ Anh tử trận trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan. Canada cũng mất 165 người, Đan Mạch là quốc gia ghi nhận tỉ lệ tử vong trên đầu quân cao nhất.

Đặc biệt, sau vụ khủng bố xảy ra ngày 11-9-2001, NATO đã kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử với mục đích bảo vệ Mỹ.

Lực lượng NATO ở Afghanistan năm 2006. Ảnh: National Army Museum

Trước lời lẽ từ phía tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phản bác: "Hơn 450 quân nhân Anh đã ngã xuống tại Afghanistan. Chúng ta luôn nhớ đến họ với sự trân trọng nhất".

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer công khai nói rằng ông Donald Trump đã sai khi hạ thấp vai trò NATO, bao gồm cả lực lượng Anh.

Không ít nghị sĩ Anh từng là cựu binh tham chiến tại Afghanistan bày tỏ bất bình và nhận xét tổng thống Mỹ phát ngôn thiếu thực tế.