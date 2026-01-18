Thủ tướng Anh cảnh báo ông Trump về bước đi 'sai lầm' đối với NATO

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Anh Starmer. Ảnh Getty

Các mức thuế quan được ông Trump công bố hôm thứ Bảy nhắm vào Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, tất cả đều gần đây đã điều các đơn vị quân sự nhỏ đến vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Thủ tướng Anh viết trong một bài đăng trên X: "Việc áp thuế quan lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể của các đồng minh NATO là hoàn toàn sai lầm", đồng thời cho biết thêm London "đã làm rõ rằng an ninh Bắc Cực có tầm quan trọng đối với toàn bộ NATO".

Ông Starmer tái khẳng định lập trường của Anh rằng Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch và tương lai của hòn đảo này hoàn toàn là vấn đề của người dân Greenland và chính phủ Đan Mạch. Ông cam kết rằng chính phủ Anh sẽ trực tiếp theo đuổi vấn đề này với chính quyền Mỹ.

Tuyên bố của Thủ tướng Anh càng làm tăng thêm làn sóng chỉ trích từ các nhà lãnh đạo của các quốc gia bị ảnh hưởng khác. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi những lời đe dọa áp thuế như vậy là “không thể chấp nhận được”. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói rằng “chúng tôi sẽ không để mình bị tống tiền”. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb lên án “áp lực” thuế quan và cho rằng nó “có thể dẫn đến một vòng xoáy nguy hiểm”.

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu cũng cảnh báo rằng điều đó “sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm”. Tranh chấp này đã dẫn đến một cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ EU để phối hợp phản ứng.

Tổng thống Trump đã liên tục tìm cách mua lại hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược quan trọng này kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình, viện dẫn lý do an ninh quốc gia và cáo buộc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. Cả chính quyền Đan Mạch và Greenland đều nhất quán và kiên quyết khẳng định chủ quyền, nhấn mạnh rằng hòn đảo này không phải để bán.