Điểm nóng xung đột ngày 2-12: Quân đội Iran “lột xác” nhờ bí kíp của Nga?

Ông Jack Watling, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện nghiên cứu Royal United Services (Anh), cho rằng Iran có thể hưởng lợi từ các cuộc thảo luận với Nga để mua tiêm kích Su-35 - hệ thống phòng không tối tân, cũng như công nghệ giúp tăng đáng kể độ chính xác của tên lửa đạn đạo.

Cuộc tấn công do Israel thực hiện hồi tháng 6 cho thấy hệ thống phòng không và quân đội chính quy của Iran kém hiệu quả khi bị tấn công.

Việc phần lớn trang thiết bị phòng thủ bị phá hủy làm dấy lên câu hỏi liệu giới lãnh đạo Iran sẽ phản ứng như thế nào trước sức ép tái bổ sung vũ trang mạnh mẽ của phe cứng rắn.

Bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào cho Iran đều vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc - vốn đã được khôi phục sau khi Anh, Đức và Pháp "bật đèn xanh" cuối tháng 9 vì Iran tiếp tục chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc phản đối quyết định này, gây nghi ngờ về mức độ hiệu lực toàn cầu của lệnh cấm. Nếu lệnh cấm không giữ được hiệu lực, ưu tiên hàng đầu của Iran sẽ là mua tiêm kích Su-35 "thế hệ 4,5", với năng lực tương đương hai dòng chiến đấu cơ của châu Âu là Eurofighter Typhoon và Rafale.

Su-35S có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Ảnh: Army Recognition

Theo ông Watling, giới tình báo đang theo dõi chặt chẽ xem Iran có tiến hành thảo luận với Nga hay không. Với hệ thống radar "hiệu quả", Su-35 có khả năng phát hiện, theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu.

Được trang bị tên lửa không đối không R-37M, Su-35 có thể đe dọa máy bay Israel từ khoảng cách lớn. Không quân Nga từng bắn hạ máy bay Ukraine từ cự ly 177 km bằng loại tên lửa này.

Những máy bay không người lái (UAV) Israel gây thiệt hại lớn trong cuộc tấn công hồi tháng 6 sẽ "rất dễ bị Su-35 bắn hạ".

Mối đe dọa lớn hơn đối với không quân Israel là việc các tiêm kích Iran có thể xuất kích từ miền Đông Iran, theo dõi và giao chiến ở khoảng cách an toàn. Chúng có thể đe dọa cả máy bay tiếp dầu – vốn đã được triển khai gần không phận Iran để hỗ trợ các chiến dịch dài ngày.

Điều quan trọng với Iran là Nga đã nâng cấp hệ thống phòng không sau khi đối đầu với vũ khí phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine: phần mềm, radar, khả năng đánh chặn ATACMS, GMLRS và tên lửa chống radar HARM đều được cải thiện đáng kể.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa trong một cuộc tấn công. Ảnh: AP

Một "bước nhảy mang tính thế hệ trong năng lực tác chiến" sẽ đến với Iran nếu họ được Nga chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa S-400.

Với tốc độ 17.000 km/h và tầm bắn 600 km, S-400 có thể đe dọa máy bay tiếp dầu và chiến đấu cơ Israel (trừ F-35).

Tuy nhiên, S-400 rất đắt, khoảng 1 tỉ USD cho một tổ hợp. Iran có thể cân nhắc hệ thống HQ-9 của Trung Quốc. Ngoài ra, các hệ thống tầm trung như Buk-M3 cũng được nâng cấp đáng kể.

Mối lo lớn nhất của Israel vẫn là năng lực tên lửa bản địa của Iran. Nếu đủ số lượng, chúng có thể áp đảo hệ thống phòng thủ, kể cả Vòm Sắt.

Nhiều vũ khí bị của Nga đã bị đánh chặn trong xung đột Ukraine nhưng Moscow đã tìm cách vượt qua Patriot của Mỹ bằng chiến thuật tấn công mới, khiến tỉ lệ bị chặn giảm từ 70% xuống dưới 20% trong một số trường hợp.

"Có những công nghệ Nga có thể chuyển giao, giúp tên lửa Iran tăng khả năng xuyên thủng Patriot và tăng độ chính xác" - ông Watling nhìn nhận.

Nga cũng phát triển chiến thuật sử dụng UAV hiệu quả hơn và nếu họ chia sẻ cho Iran, năng lực UAV của Tehran sẽ được cải thiện đáng kể.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRNA