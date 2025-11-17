Iran bất ngờ tuyên bố ngừng làm giàu uranium

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Nguồn: Reuters

“Không có hoạt động làm giàu hạt nhân bí mật nào ở Iran. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự bảo đảm và giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói.

Đây có thể coi là tuyên bố rõ ràng nhất của Iran về tình trạng chương trình hạt nhân của nước này sau khi Israel và Mỹ tập kích các địa điểm làm giàu uranium hồi tháng 6.

Tuy vậy, khi được hỏi về điều kiện để Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ và các nước khác, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rằng lập trường của Tehran về chương trình hạt nhân vẫn rõ ràng.

Ông Araghchi nhấn mạnh: "Iran có quyền không thể phủ nhận trong việc làm giàu uranium và sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này, đồng thời hy vọng Mỹ và cộng đồng quốc tế hiểu rằng đó là quyền bất khả xâm phạm của Iran. Chúng tôi sẽ không từ bỏ".

Theo truyền thông Mỹ, trước khi các cơ sở hạt nhân bị không kích vào tháng 6, Iran đã làm giàu uranium ở mức 60% - chỉ cách ngưỡng vũ khí một bước kỹ thuật ngắn. Dù Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân mang mục đích hòa bình, song phương Tây và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng Iran từng vận hành một chương trình vũ khí hạt nhân có tổ chức cho đến năm 2003.