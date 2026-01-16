Trung Quốc kêu gọi Mỹ không sử dụng vũ lực đối với Iran

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Iran, ông Sun Lei, Quyền Đại sứ thường trực của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể đẩy khu vực vào tình thế nguy hiểm.

Iran đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Ảnh: AP

Theo ông Sun Lei, Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, từ bỏ việc cố chấp sử dụng vũ lực, đồng thời đề nghị tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh làm leo thang căng thẳng. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực chung từ cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5/1 đã tổ chức một cuộc họp khẩn theo đề nghị của Mỹ để thảo luận về các cuộc biểu tình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định rõ ràng về các biện pháp sẽ áp dụng đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong khi đó, Tehran dường như đã đưa ra một số tín hiệu mang tính hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo có thể hành động để ngăn chặn tình trạng trấn áp biểu tình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Tất cả các lựa chọn vẫn đang được tổng thống xem xét".

Cùng ngày, Iran bất ngờ đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ. Đồng thời, một số nhân viên tại một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Qatar đã được khuyến cáo sơ tán. Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng yêu cầu nhân viên tạm thời ngừng việc đi lại tới nhiều căn cứ quân sự tại quốc gia vùng Vịnh này.