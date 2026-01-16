Nga cảnh báo Mỹ và các đồng minh tránh các bước đi liều lĩnh với Iran

Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Iran, ông Nebenzya nhấn mạnh Nga yêu cầu Mỹ và các đồng minh “tránh một loạt các quyết định và bước đi liều lĩnh tiếp theo”, bao gồm cả những động thái liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo đại diện Nga, thay vì làm gia tăng căng thẳng, Mỹ và phương Tây cần tập trung vào việc đưa ra các bảo đảm rõ ràng rằng sẽ không có thêm bất kỳ sự đối đầu nào trong khu vực.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ và các đối tác của họ kiềm chế những quyết định và hành động liều lĩnh mới, đồng thời nối lại nỗ lực chung nhằm tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên, bao gồm những giải pháp nhằm xóa bỏ các định kiến liên quan tới chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, trên cơ sở luật pháp quốc tế và sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan”, ông Nebenzya nói.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cũng khẳng định Moscow sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các nỗ lực ngoại giao theo hướng này. Theo ông, chỉ có đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên mới có thể ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng xung quanh Iran và duy trì ổn định khu vực.