Australia kêu gọi công dân ngay lập tức rời khỏi Iran

Ngày 16/1, Australia đã cập nhật khuyến cáo đối với công dân đi đến Iran trong đó nhấn mạnh yêu cầu công dân rời khỏi Iran càng sớm càng tốt. Thông báo cho biết, hiện tại các chuyến bay thương mại vẫn được duy trì, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng khi trước đó không phận đã từng bị đóng và các chuyến bay bị hạn chế. Australia đã đóng cửa Đại sứ quán tại Iran từ tháng 8/2025.

Chính phủ Australia khuyến cáo công dân không nên đến Iran và rời Iran càng sớm càng tốt.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đề nghị công dân nước này rời khỏi Iran ngay lập tức:

“Tình hình an ninh tiếp tục vô cùng bất ổn. Nếu là công dân Australia đang ở Iran, chúng tôi đề nghị các bạn rời khỏi đất nước này nếu cảm thấy an toàn khi làm như vậy”.

Với những công dân vẫn không rời khỏi Iran, Australia đề nghị tìm kiếm chỗ ẩn nấp trong thời gian dài và đảm bảo có đủ nguồn cung nước, thực phẩm cũng như thuốc men.

Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho biết, không chỉ Iran mà tình hình khu vực Trung Đông cũng đang căng thẳng và có thể diễn biến xấu nhanh chóng mà không được thông báo trước. Các chuyến bay có thể bị hủy, không phận có thể bị đóng cũng như những trở ngại khác có thể xảy ra nên Ngoại trưởng Penny Wong kêu gọi công dân liên tục theo dõi hướng dẫn của chính phủ và liên lạc ngay với cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ khẩn cấp.