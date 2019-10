Đến lượt Australia giận “sôi máu” vì Trung Quốc

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 19:45 PM (GMT+7)

Hôm nay (11/10), Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton nhấn mạnh, Trung Quốc đang hành xử ngày càng tồi tệ.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Dutton nhấn mạnh, Trung Quốc đang hành xử theo cách trái với nguyên tắc của Australia khi nhằm vào các đảng phái chính trị và trường đại học ở Australia. Tuyên bố của ông Dutton được cho sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” trong mối quan hệ đang căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia.

Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc – Australia không ít lần rơi vào sóng gió căng thẳng. Phía Australia cáo buộc Trung Quốc đang cố tình can thiệp vào chuyện nội bộ quốc gia. Ngoài ra, Australia lo ngại Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng nhanh chóng ở khu vực Thái Bình Dương.

Dù giới chức Australia tránh đưa ra những lời chỉ trích công khai nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong những tháng gần đây, nhưng theo Bộ trưởng Dutton, Australia sẽ không câm lặng thêm, dù hai nước đang có mối quan hệ thương mại quan trọng.

Cụ thể, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Tổng giá trị thương mại hai chiều đạt 167 tỷ USD trong năm 2018.

“Chúng tôi có mối quan hệ thương mại đặc biệt quan trọng với Trung Quốc, phải nói là vô cùng quan trọng”, Bộ trưởng Dutton phát biểu trước các phóng viên ở Canberra.

“Nhưng chúng tôi không cho phép các sinh viên đại học bị ảnh hưởng quá mức, chúng tôi không cho phép ăn cắp bản quyền trí tuệ, chúng tôi không cho phép các cơ quan trong chính phủ và các cơ quan phi chính phủ bị tấn công mạng”, ông Dutton nhấn mạnh.

Hiện đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Canberra chưa lên tiếng bình luận sau tuyên bố của Bộ trưởng Dutton.

Tuy nhiên, trước đó, chính quyền Bắc Kinh từng nhiều lần bác bỏ những cáo buộc về việc hành xử không đúng mực từ phía Australia. Theo Trung Quốc, Australia đang chơi “tâm lý Chiến tranh Lạnh”.

Hồi đầu tháng này, Reuters còn cho biết cơ quan tình báo Australia khẳng định, Trung Quốc liên quan tới một cuộc tấn công mạng nhằm vào Quốc hội và 3 đảng chính trị lớn của Australia trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm vừa qua.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận cáo buộc tiến hành bất cứ cuộc tấn công mạng nhằm vào Australia.

Du học sinh nước ngoài mang lại tổng giá trị 35 tỷ đôla Australia cho nền kinh tế của quốc gia này, trong đó sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng 1/3.

Việc ngân sách tài chính của các trường đại học Australia phụ thuộc vào nguồn du học sinh cũng làm dấy lên mối quan ngại về khả năng chính phủ nước ngoài có thể can thiệp quá mức vào hệ thống. Do đó, các trường đại học Australia hiện được yêu cầu phối hợp với các cơ quan an ninh trong nước để đảm bảo ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.