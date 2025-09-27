Vì sao nhiều đoạn sông Tô Lịch bất ngờ cạn trơ đáy?

Những ngày gần đây, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến sông Tô Lịch (Hà Nội) bất ngờ trước tình trạng nước sông rút mạnh, nhiều đoạn cạn trơ đáy, bùn rác nổi lộ thiên, gây mùi hôi khó chịu.

Nước sông Tô Lịch (Hà Nội) bất ngờ rút mạnh.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều 26/9, tại một số đoạn sông Tô Lịch mực nước xuống thấp bất thường, để lộ rõ nền đáy bùn đen và nhiều loại rác thải tích tụ lâu ngày. Đặc biệt, dưới các chân cầu, bùn đất đóng dày, xen lẫn rác thải sinh hoạt, túi nylon, chai lọ nhựa...

Một số đoạn sông, nước chỉ còn chảy thành dòng nhỏ giữa lòng sông, hai bên bờ khô cạn, lộ ra các mảng đất bùn đen. Dưới các cây cầu, những mảng bê tông, trụ cầu vốn ngập dưới nước nay đã lộ rõ, nhiều vị trí trơ đáy.

Nhiều đoạn sông Tô Lịch cạn trơ đáy.

Trao đổi với báo chí về hiện tượng này, ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho biết việc hạ mực nước sông nằm trong phương án chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 9 Ragasa.

Trụ cầu vốn ngập dưới nước nay đã lộ rõ, nhiều vị trí trơ đáy.

Ông Uyên giải thích, trong những ngày mưa bão, lượng mưa dự báo có thể rất lớn, nên ưu tiên hàng đầu là chống ngập cho khu vực nội đô. Để thực hiện mục tiêu này, mực nước tại các sông, hồ, ao và hệ thống cống thoát nước phải được hạ xuống mức thấp.

"Vừa qua, đập cầu Quang đã mở cửa xả, rút nước sông Tô Lịch để chuẩn bị đón lượng mưa lớn. Việc điều tiết này cũng có liên quan trực tiếp đến mực nước Hồ Tây. Khi mưa lớn xảy ra, nếu nước Hồ Tây dâng cao, một phần nước sẽ được xả vào sông Tô Lịch để cân bằng", ông Uyên thông tin.