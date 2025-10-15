Hàn Quốc cử đặc nhiệm lập tức sang Campuchia

Tổng thống Lee Jae Myung đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ xử lý vụ việc trong cuộc họp nội các ngày 14-10.

Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo tình hình, đồng thời đề xuất các biện pháp đối phó với nạn lừa đảo việc làm và giam giữ bất hợp pháp công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Sau đó, Tổng thống Lee Jae Myung quyết định cử đội đặc nhiệm liên bộ sang Campuchia phối hợp điều tra và giải cứu công dân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 14-10. Ảnh: Yonhap

Đội công tác đặc biệt sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Ji-na dẫn đầu, cùng với sự tham gia của các quan chức Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc. Đội đặc nhiệm này lên đường sang Campuchia vào ngày 15-10, theo Korea Times và Yonhap.

Nhiệm vụ của họ là phối hợp với phía Campuchia để xác minh danh tính nạn nhân, giám sát công tác hồi hương và bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc.

"Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ nạn nhân và đưa họ trở về Hàn Quốc an toàn, nhanh nhất có thể. Các bộ, ngành phải huy động toàn bộ nguồn lực và hành động ngay lập tức" - Tổng thống Lee nhấn mạnh, đồng thời chỉ đạo xác minh danh tính những công dân còn đang mất tích và triển khai mọi biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho họ.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết 63 công dân nước này đang bị tạm giữ tại Campuchia.

Chính quyền Seoul cũng đang chuẩn bị tiến hành cuộc điều tra chung với phía Campuchia về vụ sinh viên Hàn Quốc mới đây bị tra tấn đến chết.

Tổng thống Lee còn bày tỏ sự cảm thông khi cho biết một số công dân và nhân viên ngoại giao đã tự bỏ tiền túi giúp đỡ nạn nhân ở Campuchia.

Ông nhấn mạnh: "Tài chính không được trở thành rào cản. Mọi nguồn lực cần được huy động để phản ứng nhanh, chính xác và dứt khoát".

Cùng lúc, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các nước ASEAN để triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trong khi Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ thành lập lực lượng phối hợp quốc tế điều tra các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép.

Chính phủ Hàn Quốc cũng mở giai đoạn tiếp nhận tố giác đặc biệt trong tháng 10 nhằm khuyến khích người dân báo cáo các vụ việc tương tự như ở Campuchia.