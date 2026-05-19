Nghẹn lòng 4 đám tang trong 1 thôn sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ

Tiếng khóc phủ kín xóm nhỏ ven sông

Từ sáng sớm 19/5, đường dẫn vào thôn Yên Phú (nơi 4 trong số 5 học sinh đuối nước chiều 18/5) bao trùm không khí tang thương. Bốn góc của thôn Yên Phú là bốn đám tang của những thiếu niên đang tuổi ăn, tuổi học.

Vị trí 5 học sinh đuối nước.

Từ đầu xóm đến cuối làng, những vòng hoa trắng dựng kín trước cửa các gia đình có con gặp nạn; tiếng kèn đám tang hòa lẫn tiếng khóc nấc của người thân khiến ai đi qua cũng lặng người.

Năm học sinh đuối nước gồm các em: Nguyễn Thanh L. (SN 2013, trú tại Yên Kiều); Bùi Xuân N., Nguyễn Minh Q., Nguyễn Công Tr. và Nguyễn Viết T. (cùng sinh năm 2012), đều là học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên. Chỉ sau một buổi chiều định mệnh bên sông Lô, những đứa trẻ còn vô tư cắp sách đến trường đã mãi mãi không trở về.

Vòng hoa trắng khắp thôn Yên Phú.

Chúng tôi đến nhà em Nguyễn Công Tr., những vòng hoa trắng xếp dài từ cổng vào tận linh cữu. Chị Nguyễn Thị Thanh, dì ruột của Tr., đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm, nghẹn giọng kể về đứa cháu ngoan hiền.

“Bình thường cháu đi học cả ngày. Hôm qua học một buổi rồi về đi chơi với bạn. Cháu được bố mẹ cho đi học bơi, đã biết bơi rồi, không hiểu sao lại không thể vào được bờ…”, chị Thanh nói rồi bật khóc.

Theo người dân địa phương, khu vực các cháu gặp nạn là đoạn sông khá vắng vẻ, nước xoáy mạnh, nhiều hố sâu nguy hiểm. Người lớn trong vùng còn ít khi dám xuống tắm.

“Khúc sông ấy nhiều hủm sâu lắm, nước xoáy rất mạnh. Không hiểu sao hôm đó các cháu lại rủ nhau ra đó chơi”, anh Nguyễn Thế Mạnh, thôn Yên Phú, nói.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh Phú Thọ đến viếng chia buồn cùng các gia đình có con bị đuối nước.

Chúng tôi tiếp tục đến thắp hương tại đám tang em Bùi Xuân N. Ông Bùi Văn Long, bác ruột của N. kể. “Nhà cháu N. có ba anh em. Anh trai đang học lớp 12, em út mới lớp 3. Bình thường đi học về, cháu chỉ quanh quẩn chơi trong xóm, ít khi ra bờ sông. Không ai nghĩ chỉ một buổi chiều lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”, ông Long nghẹn ngào.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình em Nguyễn Minh Q., nỗi đau dường như càng quặn thắt hơn bởi hoàn cảnh gia đình em vốn đã khó khăn. Mẹ em làm công nhân, bố làm thợ hồ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề.

Bên linh cữu con trai, chị Khổng Thị Ngãi khóc nghẹn khi nhìn thấy các bạn học của con đến viếng.

Chị Ngãi đau buồn bên thi thể con trai.

“Con ơi, sao bỏ mẹ mà đi. Bạn con đến thăm con đây này…”, tiếng gọi con đứt quãng giữa tiếng khóc khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Đích, bố của cháu Q., đứng lặng bên linh cữu của con trai, ánh mắt thất thần. Người thân cho biết, từ khi nhận tin dữ, ông gần như suy sụp hoàn toàn.

Anh Nguyễn Văn Đán, bác ruột của cháu Q., kể rằng Q. là đứa trẻ hiểu chuyện, thương bố mẹ từ nhỏ.

“Bố mẹ đi làm suốt, Q. đi học về thường tự nấu cơm, trông em giúp bố mẹ. Hôm qua khoảng 4 giờ chiều nhận được tin cháu gặp nạn, chân tay tôi rụng rời. Bố mẹ cháu nghe tin cũng quỵ ngã”, anh Đán nói trong nước mắt.

Giáo viên, phụ huynh các nhà trường của xã Sông Lô đến viếng các cháu.

Những chiếc ghế trống ở lớp 8B và nỗi đau khó nguôi

Không chỉ các gia đình nạn nhân, nỗi đau còn phủ kín ngôi trường nơi bốn em từng học tập. Nhiều học sinh lớp 8B đứng lặng trước linh cữu bạn, gương mặt thất thần vì chưa thể tin vào sự thật.

Nguyễn Huy Hoàng, bạn học cùng lớp của 4 em, nghẹn ngào: “Hôm qua chúng cháu còn đi học cùng nhau. Giờ các bạn đã không còn nữa. Mai đến lớp, nhìn chỗ ngồi của các bạn chắc chúng cháu không chịu nổi”. Hoàng bảo nhớ bạn rồi bật khóc nức nở.

Bạn cùng lớp nghẹn ngào không tin bạn mình đã ra đi mãi mãi.

Trong ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cùng nhiều sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn. Chia sẻ với thân nhân các gia đình có người gặp nạn, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho hay đây là mất mát quá lớn không chỉ đối với các gia đình mà còn là nỗi đau của cả địa phương.

Ông Hiếu cho biết, ngay sau vụ việc, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các cháu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, ngay trong sáng nay, ông đã trao đổi với các sở, ngành, địa phương và nhà trường để triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống đuối nước, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Ông Hiếu cho biết thêm, chương trình nghỉ hè của học sinh đã đến. Ông đã chỉ đạo ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho học sinh. Đồng thời, các đơn vị tổ chức các lớp dạy bơi để trang bị kỹ năng bơi lội, đặc biệt là các kỹ năng tự bảo vệ cho các cháu khi gặp tình huống nguy hiểm.