Ô tô con vỡ nát sau va chạm trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long

Khoảng 11h30 ngày 19/5, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô xảy ra trên tuyến cao tốc Móng Cái - Hạ Long (đoạn qua phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS 14A-834.XX do anh Nguyễn T.A. (SN 1999, trú tại Quảng Ninh) điều khiển, chở anh Dương T.K. (SN 2005, ngồi ở ghế phụ) lưu thông trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long theo hướng Hạ Long đi Móng Cái.

Khi đến Km 164+700 (đoạn qua phường Mông Dương), xe bất ngờ va chạm với ô tô tải mang BKS 15K-452.XX do anh Phan V.N. (SN 1993, tru tại Hải Phòng) điều khiển, đang đỗ trong làn khẩn cấp do bị nổ lốp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long. Ảnh: Xe Quảng Ninh

Tại hiện trường, toàn bộ phần trần và hông ô tô con bị vỡ nát, biến dạng. Anh Dương T.K. bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.