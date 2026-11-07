Cựu Tổng thống Paraguay bị luận tội và bị bắt giữ

Cựu Tổng thống Paraguay từ chức một ngày trước đó. Ảnh: CNN.

Theo tờ báo, ông Peña nhận được thông báo về lệnh bắt giữ, sau đó cảnh sát đã đến nhà riêng của ông. Vụ bắt giữ diễn ra trong lúc tại Quốc hội có một buổi lễ nơi Phó Tổng thống Pedro Aliana tuyên thệ nhậm chức và chính thức lên ngôi tổng thống.

Trước đó, văn phòng công tố Paraguay đã ra lệnh bắt giữ ngay lập tức ông Peña liên quan đến cáo buộc lạm dụng tín nhiệm và các tội danh khác liên quan đến vụ bê bối tài chính xung quanh Ngân hàng Ueno.

Bị luận tội và điều tra hình sự

Ngày thứ Sáu 6/11, Thượng viện Paraguay cũng đã bỏ phiếu luận tội ông Santiago Peña, người đang phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự sau sự sụp đổ của một ngân hàng lớn mà ông có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cuộc bỏ phiếu luận tội tước bỏ quyền miễn trừ nghị viện của ông Peña.

Thượng viện nước này đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông với 44 trong số 45 thành viên bỏ phiếu ủng hộ. Phó Tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức tổng thống ngay sau cuộc bỏ phiếu luận tội.

Ông Peña đã tuyên bố từ chức vào thứ Năm sau khi Ngân hàng Ueno bị đóng cửa đột ngột do khủng hoảng khả năng thanh toán, khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền của họ và gây ra một vụ bê bối.

Viện Kiểm sát Paraguay đã khởi tố ba vụ án hình sự chống lại Peña và các cựu quan chức khác liên quan đến cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Hạ viện nước này đã cáo buộc ông "lơ là nhiệm vụ một cách nghiêm trọng và có hệ thống" liên quan đến các giao dịch của ông với ngân hàng.

Mặc dù Peña không có mặt tại cuộc bỏ phiếu luận tội, nhưng đội ngũ luật sư của ông đã đại diện cho ông trước Quốc hội.

Ông Peña đã đệ đơn từ chức trong khi các nhà lập pháp đang tranh luận về những cáo buộc chống lại ông do 35 nghị sĩ phe đối lập và các thành viên bất đồng chính kiến trong đảng cầm quyền đưa ra. Các cáo buộc này đề xuất "phế truất chức" tổng thống.

Ngay sau khi ông tuyên bố từ chức, Hạ viện Paraguay đã nhất trí bỏ phiếu khởi động thủ tục luận tội.

Đảng của ông Peña, đảng cánh hữu Colorado, chiếm đa số trong cả hai viện của Quốc hội.

Trước đó, Peña cho biết ông từ chức để mang lại sự an tâm cho người dân Paraguay “những người đã gửi gắm tiền tiết kiệm của họ vào hệ thống tài chính của chúng ta”.

Ông Peña nhậm chức tổng thống tháng 8/2023 khi mới 44 tuổi, cho nhiệm kỳ 5 năm, trở thành một trong những tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Paraguay. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2015 đến năm 2017 dưới thời tổng thống Horacio Cartes và cũng từng là thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương.

Ông là một trong những đồng minh trung thành nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã đồng thuận với các ưu tiên chính trị của Trump, đặc biệt là về vấn đề nhập cư và an ninh.

Đáp lại thông báo từ chức của ông Pena, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mối quan hệ giữa hai nước vẫn bền chặt: “Chúng tôi vẫn cam kết duy trì mối quan hệ bền vững giữa người dân Mỹ và Paraguay và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các ưu tiên chung.”