Màn xạ kích hạ mục tiêu cách 18km của bộ đội phòng không
Ngay từ quả đạn đầu tiên, kíp chiến đấu tên lửa S-125-2TM đã tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 1,5km. Lượt xạ kích của Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 mở đầu nội dung bắn tên lửa trong cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ngày 5/11 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1).
Cuộc diễn tập chiến thuật do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức có 21 kíp chiến đấu tham gia, với tên lửa S-125, pháo phòng không 57mm, 37mm và một số loại tên lửa khác.
Quả đạn đầu tiên tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 18km, độ cao 1,5km. Đây là đơn vị mở đầu nội dung bắn đạn thật của lực lượng tên lửa.
Ở Tiểu đoàn 86, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377, công tác huấn luyện trước diễn tập chú trọng kỹ năng quan sát, phát hiện, bám sát mục tiêu trên màn hiện sóng. Các tình huống được xây dựng với tín hiệu mục tiêu xuất hiện không liên tục, lúc rõ, lúc mờ, đòi hỏi trắc thủ xử trí chính xác.
Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị phòng không. Kết quả diễn tập là cơ sở để Quân chủng Phòng không - Không quân điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện chiến đấu, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch tác chiến, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời.
Vượt sông trong tình huống đối phương trinh sát, đánh phá; hiệp đồng đánh địch đổ bộ đường không với sự chi viện của Su-30MK2, Mi-17… Đó là những thử...