Hà Nội rét 8 độ C, người dân vẫn ngâm mình bơi lội trên sông Hồng suốt cả giờ

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội nhiệt độ chỉ còn 8 độ C, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, một số người vẫn giữ thói quen ra sông Hồng bơi lội, bất chấp cái lạnh thấu xương.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ 6 giờ sáng 9/1, khu vực gần chân cầu Long Biên (TP Hà Nội), nhiệt độ chỉ còn 8 độ C, mặc thời tiết lạnh buốt, nhiều người vẫn lập nhóm rủ nhau bơi lội.

Với những người nghiện tắm sông, họ tin rằng tắm mỗi ngày sẽ mang lại sức khỏe và giúp giải toả những áp lực trong cuộc sống.

Trước khi xuống sông tắm, tất cả mọi người đều khởi động bằng cách lên xà đơn hay chạy mấy vòng trên bờ để làm nóng người.

Sau khi khởi động, người dân đi từ từ xuống nước để quen dần với cái lạnh.

Do nước sâu nên những người tắm ở đây đều phải chuẩn bị cho mình phao cứu sinh quấn bên người.

Nhiều người không ngại cái lạnh thấu xương, cởi áo và ngâm mình dưới nước.

Tự tin sải tay bơi dưới nước bất chấp thời tiết lạnh giá.

Không chỉ có đàn ông, nhiều phụ nữ cũng tham gia bơi lội dưới tiết trời giá lạnh.

Chị Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, phường Long Biên) cho biết: “Mặc dù không khí trên bờ khá lạnh, nhưng nhiệt độ của dòng nước lại ấm hơn. Tuy vậy, điều quan trọng trước khi bơi là cần khởi động để làm ấm cơ thể trước, vì nếu xuống nước ngay rất dễ bị nhiễm lạnh”.

Nhiều trẻ em cũng tham gia bơi lội dưới tiết trời giá lạnh.

Theo những người thường xuyên tắm sông Hồng, nước dưới sông ấm hơn trên bề mặt nên người bơi không cảm thấy quá lạnh, chỉ lạnh lúc khởi động và lên bờ.

Duy trì thói quen tắm sông Hồng suốt hơn 20 năm nay, ông Trần Ngọc Đàm (86 tuổi, phường Long Biên) cho biết: "Thực ra, việc tắm dưới sông vào những ngày thời tiết giảm sâu như này không lạnh như mọi người nghĩ, chỉ cần khởi động chút rồi xuống tắm sẽ cảm thấy bình thường và làm quen được ngay. Việc bơi lội mỗi ngày khiến tôi thấy khoẻ hơn".

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, anh bơi quanh năm ở đây bất kể thời tiết hay nhiệt độ thế nào. "Nước dưới sông ấm hơn so với nhiệt độ trên bờ nên chỉ cần khởi động kỹ và xuống nước dần dần là có thể bơi được. Bơi vào mùa lạnh rất thích vì cảm thấy cơ thể mình càng khỏe mạnh hơn", anh Khánh chia sẻ.

Được biết, những người có tuổi sẽ khởi động kỹ và thường bơi ở khoảng cách gần bờ, trong thời gian từ 15 - 20 phút. Còn những người trẻ, khoẻ họ bơi dưới nước khoảng 30 – 45 phút, thậm chí có người bơi đến cả tiếng đồng hồ.

Thành viên câu lạc bộ bơi chủ yếu là trung niên, tuổi đời ngoài 40. Vì thế khi đi đường và lúc chưa bơi, họ phải mặc nhiều lớp quần áo để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài bơi lội, nhiều người còn tập thể dục để nâng cao sức khỏe ngay bên bờ sông Hồng.

Bãi tắm sông Hồng vốn là địa điểm nổi tiếng với những người đam mê bơi lội ở Thủ đô. Suốt bốn mùa, dù nắng nóng hay giá buốt vẫn có những người ra đây tắm.