Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Ukraine dùng tên lửa ATACMS bắn mục tiêu trong lãnh thổ Nga

Tên lửa ATACMS trong một đợt phóng thử nghiệm. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, Ukraine được chính quyền Mỹ tiền nhiệm Joe Biden cho phép tập kích trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS từ tháng 11/2024. Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền ông Trump được cho là đã thu hồi lại quyết định này.

Đến ngày 18/11, sau khi được Mỹ “bật đèn xanh”, Ukraine mới tiếp tục thực hiện đòn tập kích bằng tên lửa ATACMS trong lãnh thổ Nga và Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả đây là “dấu mốc quan trọng”.

Theo tờ Kyiv Independent, người dân Nga ở thành phố Voronezh nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng các hệ thống phòng không được kích hoạt để đối phó cuộc tấn công bằng tên lửa.

ATACMS là tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp cho Ukraine với tầm bắn tối đa 300 km. Kiev lần đầu sử dụng tên lửa ATACMS từ năm 2023 nhưng khi đó là phiên bản có tầm bắn chỉ 165 km và bị giới hạn sử dụng trong các khu vực lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Các tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm đã gây thiệt hại đáng kể cho các sân bay quân sự, kho đạn và trận địa phòng không Nga ở bán đảo Crimea, cũng như một số khu vực khác.

Ukraine có chương trình phát triển tên lửa đạn đạo riêng nhưng được cho là đang bị tê liệt vì Nga phá hủy các cơ sở sản xuất thành phần tên lửa vào mùa hè năm nay.