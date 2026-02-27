Ít nhất hai công dân Mỹ có mặt trên xuồng bị Cuba bắn hạ

"Một người thiệt mạng và một người bị thương. Người thứ ba đang sở hữu thị thực K-1 của Mỹ. Những người khác có thể là thường trú nhân hợp pháp", một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 26/2, đề cập những người trên xuồng bị Cuba bắn hạ trước đó một ngày.

K-1 là visa cho phép hôn phu hoặc hôn thê của công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này để kết hôn. Sau khi đến Mỹ, họ phải kết hôn trong vòng 90 ngày.

Theo quan chức Nhà Trắng và báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe ở bang Florida, chủ sở hữu xuồng nói rằng phương tiện này đã bị một nhân viên đánh cắp.

Một xuồng tuần tra của Cuba ở vùng biển phía bắc Havana hồi năm 2008. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Cuba tại Mỹ cùng ngày cho biết ngay sau khi phát hiện chiếc xuồng đến từ lãnh thổ Mỹ, chính quyền Cuba đã duy trì liên lạc về "âm mưu khủng bố này với các đối tác Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Tuần duyên".

"Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ sự thật. Chính phủ Cuba sẵn sàng trao đổi thông tin với Mỹ. Chúng tôi sẽ yêu cầu phía Mỹ cung cấp thông tin về những người liên quan, phương tiện được sử dụng và các chi tiết khác thông qua cơ chế hiện có", đại sứ quán Cuba cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cho biết giới chức Mỹ đã bày tỏ thiện chí hợp tác nhằm làm sáng tỏ "những sự việc đáng tiếc này".

Lực lượng biên phòng Cuba hôm 25/2 vô hiệu hóa xuồng cao tốc ngoài khơi huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara, bắn hạ 4 nghi phạm và bắt giữ 6 người, thu nhiều loại vũ khí và trang bị gồm súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng, áo chống đạn, kính ngắm và trang phục ngụy trang. Chỉ huy tàu tuần tra Cuba bị thương trong vụ nổ súng.

Xuồng cao tốc mang số đăng ký FL7726SH thuộc bang Florida của Mỹ. Bộ Nội vụ Cuba xác định tất cả nghi phạm liên quan sự việc là "người Cuba sống tại Mỹ và đa số có lý lịch hoạt động tội phạm, bạo lực". Theo phía Cuba, những người trên xuồng "có ý định xâm nhập nhằm gây ra hành động khủng bố".

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel trước đó khẳng định Cuba "sẽ tự vệ với lòng quyết tâm, sự cứng rắn trước mọi hành động khủng bố và lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia".

Vị trí xảy ra đấu súng ngày 25/2. Nguồn: Bộ Nội vụ Cuba

Chính phủ Cuba đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng xuồng cao tốc từ Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này. Bang Florida chỉ cách Cuba khoảng 160 km.

Vụ đụng độ diễn ra trong lúc quan hệ Cuba - Mỹ gia tăng căng thẳng. Washington đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.