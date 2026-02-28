Những phát ngôn dậy sóng dư luận của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trước khi bị đề nghị truy tố

Những phát ngôn dậy sóng dư luận của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Toàn cảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 nhìn từ trên cao thời điểm năm 2022. Ảnh: Gia Khiêm

Như Dân Việt đã đưa tin, trong vụ án xảy ra tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, cơ quan điều tra cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thiệt hại 803 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn, cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, bị truy tố về 2 tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Bộ Y tế

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế vào ngày 3/8/2011. Trước khi đảm nhiệm chức vụ này, bà là Thứ trưởng tại Bộ Y tế. Như vậy, bà Tiến giữ vai trò thuyền trưởng của ngành Y tế trong 9 năm. Trong suốt hai nhiệm kỳ nắm giữ vai trò người đứng đầu ngành, bà Tiến là một trong số ít những Bộ trưởng “gây bão” bởi những phát ngôn của mình.

Cụ thể, giải trình trước Quốc hội sáng 27/10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, nỗ lực của toàn ngành đã có tiến bộ rõ nét, đích cuối cùng là sự hài lòng của người dân. Tại đây bà khẳng khái phát biểu: “Bệnh viện nào mà để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện đó ở bẩn. Khoa nào không có nước rửa tay là trưởng khoa đó ở bẩn”.

Trước đó, vào ngày 14/6/2017, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 14/6, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn Bến Tre nêu vấn đề về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh tới Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định: “Có những đơn vị đã đề nghị trước giờ khám bệnh cúi chào bệnh nhân và niềm hạnh phúc chính là được phục vụ bệnh nhân, bệnh nhân khỏi bệnh”.

Trước đó hai tháng (vào tháng 4/2017), trong lần đi kiểm tra đột xuất một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “nếu có bệnh nhân nào đến đây khám bệnh thì quả thật người đó rất dũng cảm”.

Ngược về thời gian trước đó, vào ngày 16/4/2014, trong tâm bão của dịch sởi, bà Tiến có chuyến “vi hành” tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây bà nhận định “ở địa vị của chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho con vào đây”. Câu phát ngôn này xét về yếu tố chuyên môn không sai, nhưng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tiếp đến, ngày 24/7/2013, trả lời báo chí vụ việc 3 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong ngày 20/7 sau khi tiêm vắc xin phòng viêm gan B, bà Tiến khẳng định “sẽ không có bao che mà công khai, minh bạch nguyên nhân, trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin. Lỗi do người tiêm thì xử người tiêm, lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật”.

Tương tự, trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội vào tháng 1/2012 sau khi bà Tiến ký quyết định công bố việc tăng giá một số dịch vụ y tế là 1 trong 10 thành tựu của ngành y tế năm 2012, vào ngày 4/7/2012, bà Tiến cho rằng “mức viện phí hiện nay là quá thấp so với giá thực chi, vô hình chung làm khổ người dân. Chính vì giá dịch vụ thấp nên chất lượng không thể cao, vừa làm khó bệnh nhân vừa làm khó bác sĩ”.

Đáng lưu ý, sau vụ việc Vn Pharma buôn thuốc ung thư giả, dư luận bày tỏ sự nghi ngại khi em chồng bà Tiến nắm giữ vai trò Phó tổng giám đốc công ty này. Trước thông tin này, bà Tiến khẳng định “gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả”. Bởi theo bà, "em chồng" thì không thuộc đối tượng bị cấm.