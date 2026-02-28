Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần cuối tháng 1-2026 ở mức -0,4 độ C.

Dự báo mùa Hè năm nay có thể nắng nóng hơn cùng kỳ 2025

Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75-85%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các kỳ dự báo trước, còn khoảng 15-25%.

Từ tháng 5 đến 7-2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng từ 55-65%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần, khoảng từ 35-45%, xác suất quay về trạng thái La Nina ở mức không đáng kể.

Từ khoảng các tháng cuối mùa Hè và đầu mùa Thu năm 2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng với xác khoảng 55-65%, có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm 2026 đầu năm 2027.

Như vậy, năm 2026 hiện tượng ENSO nhiều khả năng ở trong điều kiện trung tính trong khoảng nửa đầu năm, sau đó khả năng các tháng cuối năm 2026 có khả năng chuyển dần sang pha El Nino.

Với trạng thái ENSO như vậy, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Thời điểm sau Tết, nắng nóng khu vực Nam Bộ sẽ gia tăng. Cụ thể, ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3-2026. Từ khoảng tháng 4-2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng sau đó từ khoảng cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Sau đó từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8-2026; sau đó từ khoảng tháng 9-2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Về mưa, ông Lâm dự báo trong năm 2026 số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh Trung Bộ.

ENSO (El Nino South Oscillation) là dao động khí hậu tự nhiên ảnh hưởng mạnh đến thời tiết và khí hậu nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam. ENSO có 3 pha gồm La Nina với nhiệt độ mặt đại dương lạnh gây mưa bão nhiều, El Nino nhiệt cao gây nắng nóng hạn hán, và pha trung tính.