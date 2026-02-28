Cựu Tổng thống Clinton điều trần về bức ảnh chụp trong bồn tắm và 27 lần bay bằng máy bay của Epstein

Ông bà Clinton đã lần lượt phải trả lời các câu hỏi của các nghị sĩ trong những buổi lấy lời khai kín về mối quan hệ với Epstein. Ảnh tư liệu: GI.

“Tôi không hề biết gì về những tội ác mà Epstein đang thực hiện” - ông Clinton nói trong tuyên bố mở đầu trước Ủy ban Giám sát Hạ viện, được công khai trên mạng xã hội. “Tôi biết những gì tôi đã thấy, và quan trọng hơn, những gì tôi không thấy. Tôi biết những gì tôi đã làm, và quan trọng hơn, những gì tôi không làm. Tôi không thấy điều gì sai trái, và tôi không làm gì sai.”

Lời khai của Clinton khép lại hai ngày làm việc gây chú ý cao độ của ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo trong cuộc điều tra về Epstein, sau phiên điều trần tuyên thệ của bà Hillary Clinton vào ngày hôm trước.

Buổi lấy lời khai kín của Clinton mang tính lịch sử. Ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị buộc phải ra làm chứng theo trát đòi trước một ủy ban của Quốc hội, thiết lập một tiền lệ mới có thể mang lại những hệ quả sâu rộng, bao gồm cả đối với Tổng thống Donald Trump.

Trong suốt buổi lấy lời khai, các nghị sĩ cho biết Clinton hợp tác tốt và trả lời câu hỏi từ cả hai đảng, không từ chối câu nào, dù có một số điểm ông nói không nhớ.

Luật sư của gia đình Clinton và ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thương lượng hậu trường trong nhiều tháng - thông qua email, thư từ và điện thoại - về các điều khoản của buổi thẩm vấn. Cuối cùng, hai người chỉ đồng ý tuân thủ trát đòi sau khi Hạ viện tiến gần đến một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng nhằm buộc tội hình sự vì tội khinh thường Quốc hội do từ chối xuất hiện theo lịch trình.

Không giống như vợ mình - người đã làm chứng hôm thứ Năm rằng bà chưa từng gặp Epstein - Clinton có lịch sử tương tác được ghi nhận với ông này và với trợ lý Ghislaine Maxwell - người đã bị kết án liên quan đến các tội ác của Epstein.

Bức ảnh và các chuyến bay

Bức ảnh ông Clinton trong bồn tắm đã xuất hiện trong hồ sơ Epstein. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Các nghị sĩ yêu cầu Clinton trả lời về những tài liệu đã được Bộ Tư pháp công bố từ cuộc điều tra về Epstein, trong đó có bức ảnh ông chụp cùng một người phụ nữ trong bồn tắm nước nóng - bức ảnh từng được lan truyền rộng rãi sau khi Bộ Tư pháp công khai trước đó. Ông Clinton nói ông không biết người phụ nữ này. Khi được hỏi liệu ông có quan hệ tình dục với người phụ nữ này - khuôn mặt đã bị che trong bức ảnh – cựu tổng thống nói không.

Clinton cũng được cho xem nhiều bức ảnh có ông chụp cùng phụ nữ và bị hỏi liệu ông có quan hệ tình dục với họ hay không. Mỗi lần, Clinton đều trả lời là không, các nguồn tin cho biết.

Tổng thống Clinton khi đó được chụp ảnh cùng Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell tại một buổi tiếp tân dành cho “Những nhà tài trợ cho Dự án Trùng tu Nhà Trắng năm 1993”.

Ủy ban cũng chất vấn về việc tên của Clinton xuất hiện trong nhật ký bay của máy bay riêng của Epstein, cũng như việc tên Epstein xuất hiện trong sổ khách vào Nhà Trắng thời Clinton, theo hai nguồn tin am hiểu lời khai nói với CNN.

Theo Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, Epstein đã đến thăm Nhà Trắng 17 lần trong nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton, còn ông Clinton đã đi máy bay riêng của Jeffrey Epstein ít nhất 27 lần.

Trong tuyên bố mở đầu, Clinton nói rằng “dù có đưa ra bao nhiêu bức ảnh cho (ông) xem đi nữa,” điều đó cũng không thay đổi khẳng định của ông rằng ông không thấy điều gì sai trái và không làm gì sai.

Đề cập đến những lần ông cùng các trợ lý bay trên máy bay riêng của Epstein từ năm 2001 đến 2004, Clinton nói: “Là người lớn lên trong một gia đình có bạo hành, tôi không chỉ là sẽ không lên máy bay của ông ta nếu có bất kỳ linh cảm nào về những gì ông ta đang làm - mà tôi còn tự mình tố giác và dẫn đầu lời kêu gọi công lý cho các tội ác của ông ta, chứ không phải những thỏa thuận ưu ái.”

Ông Clinton chưa bao giờ bị cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến Epstein. Người phát ngôn của ông nhiều lần tuyên bố rằng Clinton đã cắt đứt quan hệ trước khi nhà tài chính tai tiếng này bị truy tố tội môi giới mại dâm năm 2006 và cựu tổng thống không biết về các tội ác của Epstein. Clinton cũng phủ nhận từng đến hòn đảo của Epstein.

Ông Trump lên tiếng

Tương tự, ông Trump từ lâu cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein.

Ông Clinton tự nguyện kể lại với các điều tra viên Hạ viện rằng ông Trump từng nói với ông vào đầu những năm 2000 tại một giải golf rằng ông đã bất hòa với Epstein vì một thương vụ đất đai, theo ba nguồn tin am hiểu lời khai nói với CNN.

Ông Trump nói với ông Clinton rằng mình không còn là bạn với Epstein nữa - ông Clinton nhớ lại, theo các nguồn tin này. Một trong các nguồn tin cho biết chính ông Clinton là người tự nguyện nhắc lại cuộc trò chuyện đó.

Tổng thống Trump, khi nói chuyện với các phóng viên tại Washington trong lúc Clinton đang làm chứng, bày tỏ sự dè dặt trước việc thấy ông Clinton bị các nghị sĩ thẩm vấn.

“Tôi không thích thấy ông ấy bị lấy lời khai, nhưng họ chắc chắn đã nhắm vào tôi còn nhiều hơn thế” - ông Trump nói. “Tôi quý ông ấy, và tôi không thích thấy ông ấy bị lấy lời khai.”