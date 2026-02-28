Máy bay chở đầy tiền mặt rơi trên đường cao tốc

Một máy bay vận tải quân sự chở một lượng lớn tiền mặt mới in đã rơi xuống một đường cao tốc đông đúc gần thủ đô hành chính của Bolivia vào tối thứ Sáu 27/2, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, và gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi tiền giấy vương vãi khắp hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules do Không quân Bolivia vận hành đã mất kiểm soát và trượt khỏi đường băng khi cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu tại thành phố El Alto, giáp với La Paz. Truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay này đang vận chuyển tiền tệ từ ngân hàng trung ương của đất nước đến các thành phố trong khu vực.

Theo lời Giám đốc Sở Cứu hỏa Pavel Tovar, chiếc máy bay đã đâm vào nhiều phương tiện sau khi rời khỏi khu vực sân bay trước khi mảnh vỡ rơi xuống một cánh đồng gần đó. Ít nhất một chục phương tiện bị hư hại, các mảnh vỡ cháy rụi và thi thể nằm rải rác dọc theo đường.

Lực lượng cứu hộ đã dập tắt ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay trong khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong những chiếc xe bị hư hỏng. Giới chức trách vẫn chưa làm rõ liệu các nạn nhân thiệt mạng là hành khách trên máy bay hay là những người lái xe bị mắc kẹt trong vụ tai nạn.

Các video lan truyền trên mạng dường như cho thấy đám đông đổ xô về phía đống đổ nát và tranh giành những tờ tiền vương vãi trên đường cao tốc sau vụ va chạm.

Theo các nguồn tin, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã sử dụng vòi phun nước và các biện pháp kiểm soát bạo động để giải tán đám đông cố gắng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn trong khi các nhà điều tra phong tỏa khu vực.

Những hình ảnh khác được các đài truyền hình phát sóng cho thấy thân máy bay bị hư hại nghiêm trọng và nhiều phương tiện dân sự bị nghiền nát dọc theo đại lộ.

Hoạt động tại Sân bay Quốc tế El Alto đã tạm thời bị đình chỉ sau sự cố. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tập trung vào điều kiện thời tiết và khả năng hỏng hóc máy móc ngay sau khi cất cánh.

Ông José Antonio Fanola, Tổng cục Hàng không Dân dụng Bolivia (DGAC), sau đó tuyên bố rằng máy bay không bị rơi mà chỉ trượt khỏi đường băng khi hạ cánh.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay này đang vận chuyển tiền giấy mới nhằm bổ sung nguồn dự trữ cho Ngân hàng Trung ương Bolivia.