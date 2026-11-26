Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, với cáo buộc tình trạng dư thừa công suất sản xuất đã mang lại cho các đối tác này lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Đề xuất được đưa ra sau nhiều tháng điều tra các hoạt động thương mại của 12 quốc gia, Liên minh châu Âu (EU) và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Cuộc điều tra được khởi động sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan trên diện rộng của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2/2026.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn. Ảnh: AP

Theo đề xuất được công bố ngày 25/11, Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế cao nhất là 20%, ngoài mức thuế khoảng 25% mà ông Trump đã áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, mức thuế mới sẽ không áp dụng đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đang được xem xét giảm thuế thông qua một cơ chế song phương mang tên Hội đồng Thương mại (Board of Trade).

Washington lâu nay cáo buộc Trung Quốc trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước và đưa một lượng lớn hàng hóa giá rẻ ra thị trường toàn cầu, từ thép đến xe điện và các sản phẩm năng lượng mặt trời.

Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định cái gọi là “dư thừa công suất sản xuất” là vấn đề không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc phản đối việc sử dụng vấn đề này làm cái cớ cho các toan tính chính trị. Ông cũng kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì quan hệ ổn định.

Mexico và Na Uy cũng thuộc diện điều tra nhưng không nằm trong đợt áp thuế mới do quá trình điều tra các hoạt động thương mại của hai nước vẫn chưa kết thúc.

Tranh cãi về cơ sở pháp lý của chính sách thuế mới

Đề xuất thuế quan được công bố sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng do Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khởi xướng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974. Điều khoản này cho phép Tổng thống áp thuế nhập khẩu và các biện pháp trừng phạt khác đối với những quốc gia bị xác định có hành vi thương mại bất hợp lý hoặc mang tính phân biệt đối xử.

Trao đổi với Al Jazeera, ông Gregory Shaffer, Giáo sư luật quốc tế tại Trung tâm Luật thuộc Đại học Georgetown (Mỹ), chỉ trích cách chính quyền Mỹ vận dụng Điều 301. Theo ông Shaffer, chính quyền Mỹ khởi động các cuộc điều tra nhằm phục vụ mục tiêu áp thuế trên phạm vi toàn cầu và cho phép Tổng thống điều chỉnh mức thuế bất cứ lúc nào theo ý muốn, qua đó tước đi thẩm quyền quyết định mức thuế của Quốc hội được quy định trong Hiến pháp Mỹ.

Trong một thông báo riêng, Nhà Trắng cũng đề xuất áp thuế 10% đối với máy bay nguyên chiếc do nhà sản xuất máy bay Embraer của Brazil chế tạo. Máy bay của Embraer được nhiều hãng hàng không tại Mỹ sử dụng, như United Express, Delta Connection và American Eagle. Máy bay nguyên chiếc là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của Brazil sang Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Washington cũng có kế hoạch tăng thuế đối với lượng đường nhập khẩu từ Brazil vượt hạn ngạch, nhằm gây sức ép buộc Brasilia điều chỉnh những hoạt động thương mại mà Mỹ cho là không công bằng.

Phản ứng của các đối tác thương mại

Chính phủ một số nước và Liên minh châu Âu đã lên tiếng sau khi Mỹ công bố đề xuất thuế quan mới.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết EU đã ghi nhận việc Mỹ công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra theo Điều 301 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất sản xuất mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế tạo.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu các kết quả điều tra. Đồng thời, chúng tôi kiên quyết bác bỏ nhận định rằng châu Âu là nguồn gốc của tình trạng dư thừa công suất sản xuất mang tính cơ cấu. Ngược lại, châu Âu là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tình trạng này”, ông Gill nhấn mạnh.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc được đưa ra trong quá trình điều tra của Mỹ. Bà Rachel Ziemba, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), nhận định việc Mỹ công bố đề xuất thuế quan ngay trước Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12, tạo cơ hội để các bên tiến hành đàm phán tại hội nghị. Tuy nhiên, động thái này cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô trong năm 2027, qua đó làm giảm phần nào những lợi ích từ việc giá khí đốt hạ nhiệt.

Trong khi đó, Na Uy hoan nghênh quyết định không đưa nước này vào danh sách đề xuất áp thuế mới.

“Trong suốt quá trình điều tra, chúng tôi đã khẳng định rõ rằng Na Uy không có những chính sách góp phần gây ra tình trạng dư thừa công suất sản xuất. Các doanh nghiệp Na Uy sản xuất dựa trên nhu cầu của thị trường”, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết.

Thị trường tài chính biến động

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận những biến động mạnh sau thông báo về đề xuất thuế quan mới.

Chỉ số Nasdaq Composite, với tỷ trọng lớn là cổ phiếu công nghệ, giảm 0,6% khi kết thúc phiên giao dịch, sau khi có thời điểm giảm hơn 4% vào đầu phiên. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,25%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,3%, phục hồi sau đà giảm trước đó.

Giá vàng, vốn được coi là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Ngoài thông tin về thuế quan, giá vàng còn chịu tác động từ dữ liệu lạm phát công bố ngày 25/11, cho thấy một trong những chỉ số quan trọng được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng để đánh giá lạm phát đã tăng 0,3%. Lạm phát gia tăng làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất, từ đó gây sức ép lên giá vàng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tại cả Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt giảm trong ngày 25/11.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm, được coi là mức tham chiếu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), giảm 4,5 điểm cơ bản, xuống còn 3,2%.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6,8 điểm cơ bản, xuống còn 4,834%, hướng tới phiên giảm thứ 7 trong 8 phiên giao dịch gần nhất.