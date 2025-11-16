Cố vấn ông Zelensky cáo buộc Nga đứng sau đại án tham nhũng ở Ukraine

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho rằng Nga có liên quan đại án tham nhũng vừa bị phanh phui ở Ukraine, trong đó một cựu cộng sự thân cận của ông Zelensky bị nêu tên, theo tờ Ukrainska Pravda.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 13-11, ông Podolyak gọi vụ việc là “dư âm logic của quá khứ”, cáo buộc Điện Kremlin sử dụng tham nhũng một cách có hệ thống để “giữ Ukraine trong phạm vi ảnh hưởng của họ”.

“Cuộc điều tra về vụ tham nhũng trong ngành năng lượng, đáng tiếc, là điều có thể dự đoán được. Đây là hệ quả của quá khứ, khi Điện Kremlin đã dành hàng thập niên xây dựng một hệ thống nhằm giữ Ukraine trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Một trong những công cụ chính là tham nhũng, và tàn dư cơ chế đó vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, tình hình hiện nay hoàn toàn khác” - ông Podolyak nói.

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Theo ông Podolyak, tin tức thực sự không phải là bản thân hành vi tham nhũng.

Ông cho rằng điểm quan trọng nhất là nó cho thấy hệ thống các cơ quan chống tham nhũng độc lập của Kiev đang hoạt động đúng chức năng.

Việc mở cuộc điều tra, nỗ lực điều tra quy mô lớn và yêu cầu đưa ra phán quyết công bằng đều cho thấy “sự chuyển hóa của Ukraine”, vị cố vấn nhấn mạnh.

“Tất nhiên, phía Nga sẽ dùng chuyện này để tuyên truyền rằng Ukraine yếu kém. Nhưng thực tế là nhà nước không sụp đổ, mà một khuôn khổ thể chế mới đang được thử nghiệm. Hiếm có quốc gia nào trong thời chiến lại tự phát hiện, điều tra và công khai thảo luận các vụ việc như vậy. Chúng tôi đang đi những bước khó khăn, đau đớn nhưng cần thiết để hội nhập Liên minh châu Âu" - ông Podolyak nói.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hôm 10-11, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã điều tra vụ biển thủ 100 triệu USD tại Energoatom, doanh nghiệp năng lượng hạt nhân quốc doanh phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài.

Theo truyền thông, ông Timur Mindich, cộng sự lâu năm và cựu đối tác kinh doanh của ông Zelensky, đã rời sang Israel ngay trước khi nhà chức trách khám xét căn hộ của ông. Có tin ông này sang Israel.

Bình luận về đại án tham nhũng ở Ukraine, hồi đầu tuần, Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh - bà Kaja Kallas nói rằng vụ việc là “vô cùng đáng tiếc” và kêu gọi giới chức Ukraine “xử lý thật nhanh và nghiêm túc”.

Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini ngày 15-11 bày tỏ lo ngại rằng việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine sẽ không giúp chấm dứt chiến tranh với Nga và thậm chí có thể “nuôi dưỡng thêm tham nhũng”.

Sau đó không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nói rằng việc ngừng hỗ trợ Ukraine sẽ là điều “phi lý”.

“Tôi hiểu những lo ngại của ông Salvini, nhưng tôi không đánh giá một quốc gia dựa trên hai cá nhân tham nhũng” - ông Crosetto nói với hãng tin ANSA.